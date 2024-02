Lautaro erede Mbappe? Goncalo Ramos e offerta cash

Perso Mbappé, il PSG è pronto a sacrificare Goncalo Ramos per arrivare a Lautaro o a qualche altro bomber della Serie A

Lautaro Martinez sembra a portata, ma il PSG non può arrendersi o stare a guardare: dopo aver capito che Kylian Mbappé ha già preso la propria decisione, i francesi potrebbero provarci concretamente per trovare un nuovo attaccante di qualità in Serie A. E per arrivare a un top-player il PSG potrebbe anche essere disposto a usare Goncalo Ramos come contropartita.

Lautaro ha già lasciato intendere che il PSG non è una destinazione gradita: l’argentino dà la priorità all’Inter e non sembra interessato a trasferirsi in Francia per raccogliere l’eredità di Mbappé. Perciò negli ultimi giorni si sono moltiplicate le indiscrezioni a proposito di una possibile offerta parigina da 60 milioni più Goncalo Ramos. Non all’Inter per arrivare a Lautaro. Ma al Napoli per prendere Osimhen.

In Francia, scrivono che Ramos potrebbe tentennare sulla destinazione napoletana e che lo stesso Aurelio De Laurentiis non sia favorevole a vendere Osimhen per una cifra più bassa di quella richiesta. L’impressione è che il nigeriamo sarà ceduto, ma senza sconto rispetto alla clausola che è da 130 milioni.

Nel frattempo Fox Sports Argentina ha scritto che il PSG potrebbe aver contattato l’agente di Lautaro per informarsi a proposito delle intenzioni del Toro. Secondo gli argentini, Camano avrebbe risposto che Lautaro vuole continuare a trattare il rinnovo con l’Inter e che per ora non ha mai ragionato sulla possibilità di lasciare Milano.

Lautaro come erede Mbappé, o forse no

Goncalo Ramos e cash: un’offerta del genere non avrebbe comunque convinto l’Inter. Per trattare la cessione di Lautaro ci vorrebbe solo una proposta monstre. E il Paris Saint-Germain, al momento, non può permettersi pazzie. Ciò non toglie che il club parigino potrebbe davvero essere pronto a fare la spesa in Serie A.

Il primo uomo nel mirino è Victor Osimhen del Napoli. Piace pure Rafael Leao del Milan. E poi, naturalmente, la dirigenza del PSG continua a tenere d’occhio la situazione contrattuale di Lautaro.

Non bisogna stupirsi che i grandi club europei possano ambire a presentarsi come pretendenti per Lautaro Martinez, capocannoniere della Serie A e trascinatore della squadra allenata da Inzaghi. Su tutti, è il Paris Saint-Germain il più pericoloso, dato lo stato di necessità che anima il club e i suoi ambiziosi progetti di mercato.

Visto che al termine della stagione il club dovrà dire addio a Mbappé, dopo che il campione francese ha confermato che andrà via a costo zero, il PSG ha già provato a prendete contatti con Alejandro Camano (che tra le altre cose è anche il procuratore di Hakimi). Lautaro, però, non si muove.

Le intenzioni del Toro

Per dare una svolta alla trattativa il presidente Al-Khelaifi dovrebbe offrire più di 130 milioni (l’Inter valuta il Toro 150 milioni). Questi sono i soldi che servono per creare una squadra competitiva ai massimi livelli europei. Non a caso, pure per Osimhen è impossibile cavarsela con meno di 130 milioni.

Anche Leao è un obiettivo complicato. Per prenderlo servirebbero addirittura 175 milioni: questo è il prezzo della clausola valida solo per l’estero e attivabile dal 5 al 15 luglio.

L’ultima opzione guarda alla Bundesliga, dove piace Benjamin Sesko. L’attaccante del Lipsia, finito da qualche tempo anche nei radar del Milan di Giorgio Furlani e Moncada, non scalda l’ambiente quanto Osimhen e Lautaro.

Dato che il nigeriano è, per stessa ammissione di De Laurentiis, un giocatore in uscita, il PSG dovrà concentrarsi soprattutto su di lui, sperando di poter sconfiggere le altre pretendenti: le inglesi, il Bayern Monaco e le saudite.

Osimhen non sembra contrario a prescindere a un futuro in Francia. Al contrario di Lautaro, che non sembra per nulla intenzionato a lasciare la Serie A per la Ligue 1.