Thuram si prepara all’Atletico: “Sorrido ma la concentrazione è altissima”

Marcus Thuram ha parlato in conferenza stampa a un giorno da Inter-Atletico Madrid, partita valevole per l’andata degli ottavi di Champions

“Dobbiamo essere molto seri, concentrati fin dall’inizio“, questa è la ricetta espressa da Marcus Thuram per poter affrontare l’Atletico Madrid di Simeone. “Dobbiamo puntare a giocare una grande partita in casa nostra. Nell’Atletico giocano grandi campioni, ma anche noi siamo forti“.

“Griezmann è un giocatore incredibile“, ha aggiunto Thuram, soffermandosi sulle qualità del connazionale. “Ma il problema Griezmann si risolve da squadra. Vedremo domani…“. Thuram vuole essere sempre positivo e allegro. Alla domanda se scherzava tanto anche in Germania o è all’Inter che ha trovato un ambiente particolarmente stimolante, l’attaccante ha risposto di essere sempre stato così: “Non è che sono impazzito in 6 mesi. Ma stiamo molto bene insieme, il nostro è un bel gruppo“.

“Lautaro è uno degli attaccanti più forti del mondo“, ha poi continuato il francese. “Se non il più forte del mondo. E giocare con lui è molto semplice per me. Sono fortunato“. Dopodiché, Thuram ha parlato anche dell’inserimento del nuovo acquisto Buchanan: “TJ si sta integrando molto bene: è un giocatore molto veloce, che salta l’uomo. Siamo molto contenti di averlo con noi“.

Sorrisi e serietà, la ricetta di Thuram per battere l’Atletico: “Champions un obiettivo“

“Inzaghi è un allenatore molto franco, ci dice le cose che vuole dirci e non quelle che potrebbero farci piacere ascoltare. Non è uno che aspetta tre giorni. Te le dice subito, le cose… E questo è un bene“, ha poi spiegato l’attaccante, a proposito del rapporto con l’allenatore. E su sé stesso ha ammesso di dover ancora crescere sotto ogni aspetto, con e senza palla e, soprattutto, nell’attacco della porta.

Thuram ha anche un giudizio da dedicare ad Alexis Sanchez: “Sanchez è un grande campione, come lui stesso dice molto spesso… No, è forte!“

“Sto bene all’Inter, perché siamo come una famiglia“, ha poi dichiarato Thuram, ribadendo un concetto già espresso tante altre volte. “È bellissimo giocare in una squadra così. Siamo amici anche fuori dal campo. Sorridiamo ma manteniamo sempre alta la concentrazione per vincere e giocare un buon calcio“.

Finita la conferenza, Simone Inzaghi ha salutato tutti i giornalisti e poi si è rivolto a Thuram: “Andiamo Marcus! Oppure vuoi rimanere ancora qua?”. Tutti in sala conferenze sono scoppiati a ridere, compreso Thuram…

Dopo aver parlato in conferenza stampa, Thuram si è poi lasciato intervistare da Sky Sport: “Inter-Atletico Madrid sarà di certo una bellissima partita”, ha dichiarato l’attaccante. “Giochiamo contro un avversario difficile e in uno stadio pieno. Speriamo di fare una grande partita“.