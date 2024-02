Addio Inter, Commisso se lo prende a zero

Possibile nuovo scenario per Klaassen dopo l’esperienza all’Inter e lo scarso minutaggio in nerazzurro, permanenza in Serie A tra le file della Fiorentina di Commisso

Ad maiora non è soltanto un modo di dire o un invito a fare sempre del proprio meglio verso il raggiungimento di nuovi traguardi ed obiettivi. Per l’Inter è diventato un vero e proprio mantra, uno stile di vita che da diversi anni a questa parte permette al club nerazzurro di crescere sotto tutti gli aspetti.

Come ci si aspetterebbe da una grande squadra del suo calibro. Ad essersi avvicinata particolarmente di recente alla condizione brillante cui vanta l’Inter è stata anche la Fiorentina, slanciata da una buona condivisione di vedute e da risultati eccezionali sul campo.

Fronte mercato gli ultimi colpi messi a segno da Giuseppe Marotta e Piero Ausilio sono stati sensazionali, sempre mirati nel rispetto delle linee guida delle politiche societarie in merito al dispendio economico e alla sostenibilità delle proprie casse. In parallelo, con la maglia nerazzurra e alle dipendenze di Simone Inzaghi sono cresciuti giocatori di rilievo come Hakan Calhanoglu e Nicolò Barella, a dimostrazione di quanto variegato e profondo sia il reparto mediano dell’Inter. E proprio nel mezzo di questi nomi ne figura uno che ad Inzaghi è piuttosto caro.

Klaassen nel mirino della Fiorentina, occasione a parametro zero in estate

Il tecnico piacentino lo ha voluto con sé la scorsa estate dopo esser finito nel calderone degli svincolati al termine della sua lunga esperienza olandese all’Ajax, eppure fino a questo momento non ha potuto macinare il minutaggio che tanto avrebbe desiderato.

Davy Klaassen resta un punto interrogativo. Tanta qualità e duttilità in mezzo al campo quasi fosse un talismano di raccordo tra centrocampo e attacco, mai davvero adoperato con costanza. Questa condizione potrebbe di fatto liberarlo dal vincolo contrattuale in scadenza a fine giugno e gli permetterebbe di essere tesserabile anche da altre società di Serie A, compresa la Fiorentina di Rocco Commisso.

Il patron viola starebbe sondando il calciatore olandese come potenziale sostituto di Jack Bonaventura, lontano dai discorsi di rinnovo, e da Arthur che difficilmente dovrebbe esser riscattato nonostante l’ottima stagione finora disputata. L’occasione non è da perdere e per questo motivo Vincenzo Italiano potrebbe decidere di strizzare l’occhio al proprio presidente sulla bontà di un affare a zero di questo genere. Tutti gli occhi sono su Klaassen e il prosieguo di stagione, tra chance di permanenza all’Inter e un futuro sempre su territorio nostrano.