DIRETTA Champions, Inter-Atletico Madrid: segui la cronaca LIVE del match

L’Inter di Simone Inzaghi gioca contro l’Atletico Madrid di Simeone negli ottavi di Champions League. Segui la cronaca Live del match in Diretta

L’Inter riceve l’Atletico Madrid a San Siro in una gara valida come andata degli ottavi di finale di Champions League. Una sfida sulla carta molto equilibrata tra due squadre che puntano ad arrivare in fondo alla competizione che sarà diretta dall’arbitro rumeno Kovacs.

Da un lato i nerazzurri di Simone Inzaghi vogliono continuare l’incredibile striscia che li ha visti vincere tutte le partite giocate nel 2024: sei di Serie A che con l’ultima contro la Salernitana hanno permesso di portare a +9 il vantaggio sulla Juventus e le due che hanno portato alla conquista della Supercoppa Italiana. I meneghini sono arrivati a questo appuntamento dopo essersi piazzati secondi nel girone dietro alla Real Sociedad. Dall’altro lato i biancorossi del grande ex Diego Pablo Simeone, che a loro volta sono reduci dalla roboante vittoria 5-0 contro il Las Palmas nella Liga, hanno invece vinto il proprio gruppo davanti alla Lazio. La gara sarà trasmessa in tv su Sky Sport e anche in chiaro su Canale 5, oltre che in streaming su smartphone e tablet sulle app di Now e Mediaset Infinity. L’ultimo precedente ufficiale tra le due formazioni risale alla Supercoppa Europea del 2010, quando i Colchoneros si imposero con il risultato di 2-0. Interlive.it vi offre il match dello stadio Giuseppe Meazza tra Inter e Atletico Madrid live in tempo reale.