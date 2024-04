Inter-Torino rinviata: il motivo e la nuova data

Prossimo match di campionato verso il rinvio ufficiale secondo disposizione della Lega per l’Inter, dopo la vittoria dello Scudetto contro il Milan a favore dei festeggiamenti

A margine della solida vittoria dell’Inter maturata ai danni del Milan nella spettacolare e piovosa cornice di San Siro, valevole non soltanto per la trentatreesima giornata di campionato ma anche per anticipare la tanto attesa festa Scudetto ora giunta con merito sul campo, la squadra di Simone Inzaghi si appresta a vivere gli ultimi stralci di stagione con maggiore tranquillità.

Ciononostante la voglia di continuare a mietere risultati soddisfacenti non mancherà e già contro il Torino ci sarà altro spettacolo in programma, parola del tecnico nerazzurro mai sazio di successi. Fino a poco tempo fa la partita in calendario per il weekend si sarebbe dovuta disputare il prossimo sabato alle ore 15 secondo previ accordi della Lega.

Fra le parti era rimasto comunque il dubbio, o meglio la possibilità, legata alla eventuale posticipazione della partita nel caso in cui l’Inter avesse apposto la seconda stella sul petto proprio nel turno precedente. Ciò per permettere che la festa attesa dai tifosi, con tanto di giro per le strade della città di Milano sul bus scoperto, possa esser regolarmente effettuata proprio nel weekend senza intaccare affatto lo svolgimento della partita coi granata.

Rinvio verso l’ufficialità, via libera alla festa Scudetto

Come logica conseguenza e visti i fatti di gioco su proposta lanciata dallo stesso club nerazzurro a mezzo di una comunicazione fortemente voluta, la Lega ha dunque deciso di disporre lo slittamento del summenzionato match alla domenica con orario d’inizio alle 12:30. Al momento mancherebbe soltanto la direttiva ufficiale promossa dall’organismo competente.

La festa che accompagnerà la vittoria dello Scudetto non vede ancora un programma diramato per filo e per segno ma filtra con certezza la parata che dovrebbe avere inizio da San Siro e giungere a destinazione in Piazza Duomo, nel rispetto delle norme di sicurezza su cui la dirigenza ha lavorato a braccetto con il Comitato d’ufficio. I calciatori dovrebbero quindi fermare la propria corsa presso la Terrazza 21 e da lì, accompagnati dalla musica di un dj set, trascorreranno il proprio tempo coi tifosi. Infine, la Lega avrebbe individuato anche al 4 maggio, ore 20:45, il fischio d’inizio della trentacinquesima giornata di campionato contro il Sassuolo.