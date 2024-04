“Ora voglio Dybala”: l’annuncio del presidente dopo il derby

Dalle emozioni e il desiderio di La Russa all’appello di Thuram rivolto a Zhang sul ‘regalo’ post stagione, lo Scudetto ha acceso un ambiente già caldissimo

Difficile se non impossibile dire che la vittoria aritmetica dello Scudetto dell’Inter giunta ai danni del Milan, proprio in occasione dell’ultimo derby stagionale, non abbia suscitato emozioni particolari nei cuori e nelle menti dei tifosi nerazzurri. Anche di coloro i quali, al di là degli spalti seduti tra le poltronissime nelle vesti di personalità di rilevanza pubblica, hanno da sempre manifestato un attaccamento senza precedenti a quei colori.

È il caso del Presidente del Senato Ignazio La Russa il quale, in un recente intervento radiofonico per Rai Radio 1, ha letteralmente fatto piovere una valanga di complimenti per il traguardo raggiunto. Dichiarandosi, oltretutto, il primo dei rappresentanti interisti sul pianeta.

Il senatore non si è tirato indietro dal punzecchiare anche la formazione rossonera sconfitta, come prassi da tifoso vuol recitare. “Che probabilità c’erano che l’Inter vincesse lo Scudetto proprio contro il Milan? I pianeti si sono allineati e vi dico di più, so che i milanisti adesso non hanno più voglia di giocare tante partite a stagione. Vogliono toglierne due dal proprio calendario, ovvero i derby”, ha raccontato La Russa con evidente sarcasmo.

“Merito di tutti, anche della dirigenza. Dispiace per quanto successo nel finale, ma i festeggiamenti ripagano tutto. Inevitabile fare un po’ di baldoria. Bello poter esultare anche per lo Scudetto di cartone, gli unici a non aver mai imbrogliato sul campo”, ha poi aggiunto pizzicando le vicende storiche in cui è rimasta invischiata tempo fa la Juventus.

E non ultimo, il Presidente ha voluto lanciare un appello concreto alla lungimiranza di Giuseppe Marotta e Piero Ausilio: quello di portare in squadra, stavolta per davvero, Paulo Dybala. “Per lui farei pazzie, mi piace molto. Sarebbe decisivo anche se giocasse metà delle partite previste in stagione”. Un appello che in ogni caso sarebbe difficile da accogliere al momento sia per una questione meramente contrattuale che soprattutto per una di cuore, visto il legame saldo che unifica il calciatore argentino ex Juventus ai tifosi giallorossi della Capitale.

Dal sogno Dybala ad un Thuram scatenato, ha risposto anche Zhang

Facendo poi la conta dei desideri comuni anche pronunciati da uno dei protagonisti della serata e dell’intera stagione, come Marcus Thuram, il centravanti francese ha tirato in ballo anche il presidente nerazzurro Steven Zhang con fare decisamente scherzoso ventiquattro ore dopo la conquista.

“Presidente hai preso me e Calhanoglu per zero euro, meno costosi di una pizza. Ora vogliamo un bel regalo“, ha bersagliato Thuram nella sua diretta Instagram dopo aver fatto piazza pulita di battute anche rivolte a Inzaghi e Sanchez. Zhang, di tutta risposta, è poi entrato nella diretta con tanto di risposta a viso aperto: “Sapevo sarebbe stato un errore partecipare alla chiamata, non è vero che siete costati zero!”, ha ribattuto. Insomma, traspare davvero ottimo umore su tutti i fronti.