Addio a Inzaghi per l’ex Roma: fregato il Milan

Altro che ciclo chiuso, semmai Simone Inzaghi lo ha appena aperto. E per l’Inter e l’intero movimento calcistico nerazzurro di cui i tifosi sono i più fervidi rappresentanti, questo non può che essere soltanto un bene da manifestare ora e nel prossimo futuro.

Le parti sono infatti saldamente unite da un rapporto di grande fiducia reciproca che potrebbe essere suggellato prossimamente anche dal rinnovo di contratto in essere, ma non è ancora tempo per pensarci. Dopo i festeggiamenti del meritato Scudetto sarà tempo di concentrare le ultime energie sulla fase finale della stagione proiettata verso la sua naturale conclusione, per poi gettare le basi per un nuovo anno da campioni.

Intanto non terminano le speculazioni sul futuro del tecnico piacentino il quale, più che lontano dall’Inter, era stato avvicinato al Liverpool nel giro dei potenziali candidati a prendere il posto di Jurgen Klopp nell’immediato. Ad esser piaciuto agli inglesi è sia l’approccio tattico dell’ex Lazio sia la sua voglia di successi, obiettivi condivisi a pieno dai ‘Reds’ che vogliono tornare a pieno regime ai fasti d’un tempo.

Fonseca al Liverpool ma niente Milan, tramonta anche l’idea Inzaghi

Inzaghi al momento, però, è una porta chiusa con ragionevole criterio. Motivo per cui le attenzioni del club vanno proiettate su altri profili di rilievo come Ruben Amorim o Roberto De Zerbi, sebbene questi ultimi nello specifico siano decisamente dispendiosi anche per una realtà economicamente forte come quella delle midlands inglesi. Su di loro, infatti, pendono clausole da 12 e 15 milioni l’uno.

Ed è qui, nel mare di incertezze e costi spropositati, che il nome di Paulo Fonseca spicca su tutti. L’ex Roma, oggi sedente sulla panchina del Lille in Ligue 1, avrebbe ricevuto occhiate di forte interesse dal Liverpool per il dopo Klopp secondo ‘footballtransfers.com’. In caso di forma concreta l’allenatore portoghese lascerebbe di stucco il Milan per un eventuale post Pioli e chiuderebbe anche tutti i discorsi sugli accostamenti Liverpool-Inzaghi di cui si è parlato a voci alterne nel corso delle ultime settimane.