Ferri ricorda Brehme: “Impossibile non volergli bene. Mi aveva mandato una foto”

Il Club Manager nerazzurro prima di Inter-Atletico ha parlato di Andy Brehme, scomparso stanotte per un malore: “Era un amico e un interista vero”

“Era impossibile non volergli bene”. Così Riccardo Ferri a ‘Infinity’ su Andy Brehme, scomparso questa notte. “Voglio ricordare la persona, perché il calciatore lo conoscono tutti”, ha aggiunto, visibilmente commosso, il Club Manager dell’Inter ricordando il suo ex compagno in nerazzurro.

“Era un amico e un interista vero. Ci sentivamo in settimana e per noi era motivo di orgoglio vederci e grazie anche ad Ernesto Pellegrini ritrovare ogni tanto il gruppo storico. Il pensiero va alla sua famiglia e ai suoi due figli. Di recente mi aveva mandato una foto con una vespa dell’Inter per farmi vedere che ci teneva ancora – svela Ferri in conclusione – Mi chiedeva sempre informazioni sulla squadra, era una persona a cui era impossibile non voler bene”.