Il club esce allo scoperto: l’attaccante ha svolto solo terapie e potrebbe non esserci nella gara d’andata degli ottavi di Champions League

Stasera torna la Champions con altre due partite valide per l’andata degli ottavi. A Eindhoven il Psv dominatore dell’Eredivisie affronterà il Borussia Dortmund, che ai gironi ha buttato fuori il Milan, mentre al ‘Meazza’ l’Inter di Simone Inzaghi sfiderà l’Atletico Madrid del grande ex Simeone.

Il tecnico nerazzurro è orientato a confermare quasi in toto l’undici schierato inizialmente con la Salernitana. A meno di sorprese le novità saranno soltanto due rispetto a venerdì scorso, ovvero i ritorni di Darmian e Dimarco sulle corsie esterne a scapito di Dumfries e Carlos Augusto, entrambi autori di un’ottima prestazione (un assist a testa) contro il fanalino di coda della Serie A.

Domani sono in programma altri due grandi match. Al ‘Maradona’ il Napoli del debuttante Calzona se la vedrà col Barcellona, ferito ma non ancora morto; al ‘do Dragao’, invece, il Porto di Sergio Conceicao giocherà contro l’Arsenal di Arteta, seconda in Premier a -2 dalla capolista Liverpool.

I lusitani sono in crisi nera, come conferma il distacco di ben 7 punti dallo Sporting CP (che ha pure una gara in meno) in Liga Portugal. Inoltre contro i ‘Gunners’ rischiano di dover fare a meno anche della loro punta di diamante, vale a dire Mehdi Taremi.

Stando alle informazioni rese pubbliche dallo stesso Porto, ieri l’iraniano non si è allenato coi compagni perché alle prese con un infortunio all’adduttore della coscia destra. Il bomber classe ’92 ha svolto solo delle terapie e dunque la sua presenza con l’Arsenal è fortemente a rischio.

Taremi, da luglio sarà un giocatore dell’Inter

Da quando è tornato dalla Coppa d’Asia, dove col suo Iran è giunto fino alle semifinali, Taremi ha disputato poco più di venti minuti nella gara di campionato contro l’Arouca persa dal Porto 3-2. Un risultato che ha portato alla contestazione a contestare la squadra e lo stesso trentunenne, che all’indomani avrebbe dovuto effettuare le visite mediche con l’Inter a Milano.

Gli accertamenti sono poi stati annullati proprio per evitare di gettare ulteriore benzina sul fuoco. Come accaduto con Zielinski, ora l’Inter proverà a fargliele svolgere in gran segreto. Il suo trasferimento in nerazzurro a partire da luglio non è comunque in discussione. Taremi si legherà al club di viale della Liberazione con un contratto biennale da circa 3-3,5 milioni netti a stagione, con opzione per un’altra stagione.