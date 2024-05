Dalla Spagna: l’Inter su Moleiro del Las Palmas

Nerazzurri al centro di una nuova indiscrezione di mercato, proveniente in questo caso dall’estero. Marotta e Ausilio vanno a caccia del colpo in mediana in vista della prossima stagione

L’Inter non è ancora sazia. Nonostante le strade di Piotr Zielinski e quella dei nerazzurri si incroceranno a partire dalla prossima estate, la volontà della dirigenza meneghina è quella di mettere nelle mani di Simone Inzaghi un nuovo centrocampista di giovane età, complici naturalmente gli ormai scontati addii a parametro zero di Stefano Sensi e Davy Klaassen. Quello di Alberto Moleiro, in tal senso, il nome che sarebbe finito questa volta sul taccuino di Marotta e Ausilio.

Il centrocampista polacco si accaserà infatti alla squadra neo Campione d’Italia a partire da inizio luglio grazie a un triennale con opzione sui 5-5,5 milioni di euro netti a stagione, diventando così uno dei più pagati dell’intera rosa. Un’operazione di mercato, questa, che lascia grande amaro in bocca in casa Napoli, con la formazione partenopea costretta a dire addio tra soli pochi mesi a uno dei suoi migliori interpreti, per giunta a titolo gratuito. Questa una delle ragioni per cui il club attualmente presieduto da Aurelio De Laurentiis ha già incominciato a sondare il terreno per Luis Alberto, centrocampista che al termine di questa stagione coglierà le proprie valigie dalla Capitale per poi intraprendere una nuova avventura.

Il nome dell’ex Malaga è finito per essere accostato anche all’Inter in queste ultime settimane e, nonostante il profilo del classe ’92 faccia particolarmente gola dalle parti di Viale della Liberazione, i nerazzurri hanno ora ben altre priorità nella propria mente, come ad esempio quella di chiudere per un nuovo difensore centrale, un altro attaccante e per un giovane centrocampista (senza dimenticare la situazione legata al pacchetto dei portieri). Ecco spiegato da qui il possibile interesse di marca interista per Alberto Moleiro. Questa, almeno, la notizia rimbalzata dall’estero nelle ultime ore.

Inter su Moleiro: c’è anche il Liverpool sulle tracce del trequartista 20enne

È quello di Alberto Moleiro uno dei nuovi nomi finiti in cima alla lista delle preferenze del club di Viale della Liberazione. A riferirlo il quotidiano ‘AS’, fonte secondo cui i nerazzurri sarebbero ora sulle tracce del giovane classe ’03.

L’attuale numero 10 del Las Palmas, con all’attivo 3 gol e 4 assist in stagione, pare aver attirato su di sé anche le più vive attenzioni di Real Betis, Villareal e Liverpool (in particolar modo) a suon di ottime prestazioni. Di 25-30 milioni di euro la valutazione che ne fa la formazione spagnola del proprio gioiello, nonostante il fantasista 20enne sia legato al club su cui siede attualmente in panchina il tecnico Francisco Javier Garcia Pimienta a mezzo di un contratto valido sino a giugno 2026. Un accordo, questo, in cui vi è presente anche una clausola rescissoria da 60 milioni.