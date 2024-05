Il Chelsea torna su Osimhen: Lukaku contropartita per il Napoli

Futuro incerto per l’attaccante belga, accasatosi nella passata estate alla Roma a titolo temporaneo

Era e resta del tutto da decifrare il futuro di Romelu Lukaku, ex attaccante dell’Inter rimasto sotto la gestione tecnica di Simone Inzaghi fino allo scorso giugno. Quello il periodo in cui il classe ’93 ha poi fatto rientro in Inghilterra.

È stato soltanto durante gli ultimi giorni della finestra di calciomercato estiva che, in seguito a quanto avvenuto tra la prima punta originaria di Anversa e il club meneghino, il Chelsea e la Roma hanno trovato un accordo per il trasferimento a titolo temporaneo del centravanti trentenne, accasatosi a quel punto alla società capitolina per 5,8 milioni di euro. A questo punto quindi, come già accaduto nel corso della passata estate del resto, la domanda da porsi è sempre la stessa: quale futuro attende l’attuale numero 9 giallorosso?

Difficile dirlo al momento. Quel che è ormai appurato è che i Blues non hanno alcuna intenzione di puntare sull’ex Manchester United (una storia, questa, che va avanti da almeno due anni di tempo). Ad ogni modo, un’ipotesi di cui tener conto è quella che Lukaku possa sì finire per cambiare squadra, ma senza allontanarsi dal campionato di Serie A. Questo perché la formazione londinese si è mostrata interessata, nel frattempo, a Victor Osimhen.

Osimhen di nuovo nel mirino del Chelsea, i Blues pensano all’offerta da 80-90 milioni più Lukaku (e non solo)

Il Chelsea starebbe seriamente pensando di ingaggiare Victor Osimhen, il cui addio dal Napoli è cosa ormai scontata, in vista della prossima stagione. A riferirlo ‘Gianlucadimarzio.com’, fonte secondo cui gli inglesi avrebbero già progettato un piano per provare a mettere definitivamente le mani sull’ex Lille.

I Blues starebbero infatti pensando di riporre sul tavolo della formazione partenopea in estate un’offerta da 80-90 milioni di euro più, in aggiunta, il cartellino di Romelu Lukaku assieme a quello di un giovane di loro proprietà. I primi contatti tra le due parti sono già avvenuti, tutto questo nel mentre il club attualmente presieduto da Aurelio De Laurentiis sta provano ad assicurarsi Antonio Conte per la prossima stagione, tecnico che in passato è riuscito a valorizzare al meglio il classe ’93, a testimoniarlo le due stagioni trascorse assieme all’Inter. Già 20, al momento, le reti realizzate in quest’annata dal centravanti trentenne, andato a segno proprio nella serata di ieri contro la Juventus, con Lukaku che è finalmente riuscito a realizzare la sua prima rete contro i bianconeri su azione.