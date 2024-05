Inter, Hermoso è a un passo dall’Aston Villa

La formazione inglese è vicina all’ingaggio del classe ’95 in vista della prossima stagione. Il centrale spagnolo era stato accostato anche ai nerazzurri

È quello di Mario Hermoso uno dei tanti nomi che sono finiti per essere accostati all’Inter in questi ultimi mesi, complice naturalmente l’accordo in scadenza a giugno con l’Atletico Madrid. È cosa ormai fatta, per l’appunto, l’addio del classe ’95 dalla Spagna, con l’attuale numero 22 dei Colchoneros pronto a intraprendere una nuova esperienza al termine di questa stagione.

Già 41 i gettoni raccolti in quest’annata dall’esperto difensore 28enne, in grado di agire sia da centrale che da terzino di sinistra. Hermoso, nel momento in cui è stato proposto all’Inter tramite agenti, ha spinto così Marotta, Ausilio e la restante parte della dirigenza meneghina a fare un pensierino su di sé, ma alla fine ad aver messo una pietra sopra questa operazione sono stati proprio gli elevati costi che avrebbe comportato il seguente affare e così a farla franca – salvo clamorosi ribaltoni dell’ultim’ora naturalmente – sarà l’Aston Villa, club vicinissimo a una sorprendente qualificazione in Champions League.

Aston Villa vicinissimo all’ingaggio di Mario Hermoso per la prossima stagione: altro che Inter o Juve

Mario Hermoso è pronto a dire sì all’Aston Villa. La formazione inglese è infatti letteralmente ad un passo dall’ingaggio del classe ’95 per la prossima stagione, a riferirlo è il quotidiano ‘AS’.

La sensazione è quella che il seguente affare possa chiudersi già nelle prossime settimane, con l’ex Espanyol che a quel punto finirebbe per trasferirsi dalla Spagna all’Inghilterra a titolo prettamente gratuito. Anche la Juventus, ad esempio, figura tra quelle società che avevano riposto il proprio sguardo sull’attuale numero 22 dell’Atletico Madrid. Ad avere la meglio sarà, però, la formazione attualmente guidata dal tecnico Unai Emery.

Per il resto, già nelle settimane passate, l’Inter aveva sostanzialmente smentito il suo presunto interesse per Mario Hermoso. Per puntellare la propria difesa, i nerazzurri hanno in mente di ingaggiare un nuovo giovane difensore centrale. Quello di Alessandro Buongiorno, nel frattempo, il nome che più di tutti piace dalle parti di Viale della Liberazione per quella posizione strategica di campo, ora presieduta da Acerbi e de Vrij, entrambi in forte età avanzata. 1 gol e 2 assist. Questi, intanto, i numeri messi a referto in stagione dal centrale spagnolo.