Lautaro e l’addio all’Inter: “170 milioni sul tavolo”

Stagione da incorniciare per il ‘Toro’ argentino Lautaro Martinez con l’Inter, valutazione schizzata alle stelle e conferme sull’incedibilità del suo cartellino sul mercato

L’Inter ha costruito negli anni una squadra di tutto rispetto che ha fatto del gioco qualitativo e della sintonia due delle sue maggiori virtù. Passando dal generare al particolare, poi, il tecnico Simone Inzaghi ha potuto contare su calciatori di spessore.

Alcuni dei quali hanno lasciato il sodalizio nerazzurro e altri, invece, gli sono rimasti fedeli. Primo fra tutti il centravanti – poi divenuto meritatamente capitano dopo l’addio di Samir Handanovic e la rinuncia di Milan Skriniar – Lautaro Martinez.

Quest’ultimo è cresciuto notevolmente sul piano delle responsabilità e della maturità in campo, tanto da esser divenuto un chiaro punto di riferimento per il resto della squadra. Grazie ad uno spiccato senso di compostezza che difficilmente gli fa perdere le staffe, il ‘Toro’ argentino è un toro soltanto nella foga con cui converge a rete.

Pressoché infallibile, si potrebbe dire. Tutti i palloni passano prima da lui e se lui non dovesse essere in grado di segnare, c’è sempre qualcun altro alle sue spalle pronto a farlo. Ma finora i numeri parlano chiaro. Lautaro è il migliore marcatore dell’Inter e dell’intero campionato di Serie A per una ragione soltanto: ha qualità da vendere. In questo scenario però è proprio il club di Viale della Liberazione a non voler vendere.

Il suo cartellino resta ben saldo tra le grinfie di Steven Zhang e del resto dello staff. Non sono mai trapelate intenzioni che non fossero relative al solo scopo di rinnovargli il contratto. E anche da parte sua l’unico obiettivo resta quello.

Lautaro da 170 milioni sul mercato, tra rinnovo e occhiate delle big

Certo non c’è mai stata fretta di convolare a nozze, vista la data di scadenza nel giugno 2026 ancora lontana e una serie di ulteriori operazioni prioritarie che Giuseppe Marotta e Piero Ausilio hanno dovuto gestire prima di tutto il resto.

Ora però il momento è giunto. Lautaro attende trepidante il momento di poter apporre sui nuovi documenti la sua firma. E intanto le big europee osservano guardinghe nella speranza che qualcosa possa andare storto. Ma non accadrà. Come forma di autotutela l’Inter ha anche fissato il prezzo del suo cartellino sui 170 milioni di euro.

Non pochi. Anzi, davvero tanti per la maggior parte delle grandi potenze. Forse soltanto club come Chelsea e Arsenal potrebbero fare qualcosa. Oppure lo stesso Paris Saint-Germain, unica vera interessata a trovare l’erede perfetto di Kylian Mbappé ormai promesso al Real Madrid a parametro zero.