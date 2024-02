Incontro Inter-Milan in queste ore: ecco cosa succede

Nerazzurri e rossoneri a colloquio col Sindaco di Milano. Svelato il tema di questo importante meeting

Il primo cittadino di Milano, Beppe Sala, ha istituito per la giornata di oggi un incontro con Inter e Milan – da tempo alle prese con la costruzione dei rispettivi nuovi impianti sportivi – per tornare a discutere di un importante tema, quello del possibile restauro del ‘Meazza’.

I rossoneri sono da tempo orientati a metter su casa sull’area San Francesco a San Donato, a differenza della formazione vicecampione d’Europa in carica che continua a tenere ben custodita l’idea di costruire il rispettivo nuovo impianto dalle parti di Rozzano. Queste, nel frattempo, le dichiarazioni rilasciate dal CEO nerazzurro, Alessandro Antonello, sulla questione.

Antonello: “Costruzione del nuovo impianto a Rozzano possibilità concreta”

L’esperto dirigente italiano Alessandro Antonello, nonché responsabile per le attività aziendali dell’Inter, ha rilasciato in queste ultimissime ore un’intervista davanti ai microfoni di ‘Sky Sport’ in cui ha così confermato l’incontro in programma nella giornata di oggi con la dirigenza del Milan e col Sindaco Beppe Sala.

“Il percorso che abbiam portato avanti in tutti questi ultimi anni si è, fortunatamente, rivelato molto lineare e concreto” – esordisce. “L’idea nata in partenza era quella di avere a nostra disposizione uno stadio congiunto col Milan in zona San Siro, poi le vicissitudini sorte in seguito non hanno fatto altro che far variare le nostre aspettative iniziali e le nostre strade sono, quindi, finite per dividersi” – spiega. “Affronteremo questo meeting con il primo cittadino di Milano, Beppe Sala, cercando di capire quali sono le opzioni presenti sul tavolo. Ascolteremo il tutto con la massima attenzione, ve lo garantisco. La costruzione del nuovo stadio a Rozzano? Si tratta di una possibilità molto concreta” – conclude.