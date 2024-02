L’Inter ha pubblicato il risultato degli accertamenti fatti dall’attaccante francese alla clinica Humanitas di Rozzano

È ufficiale da qualche istante l’esito degli esami strumentali a cui si è sottoposto Marcus Thuram per conoscere la realtà entità dell’infortunio subito allo scadere del primo tempo della sfida tra Inter e Atletico Madrid valevole per l’andata degli ottavi Champions.

“Marcus Thuram si è sottoposto questa mattina a esami strumentali presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano – recita la nota dell’Inter – Per l’attaccante nerazzurro elongazione dell’adduttore lungo della coscia destra. Le sue condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni”. Per Thuram circa 15/20 giorni di stop. Proverà a rientrare in tempo per il ritorno con l’Atletico del 13 marzo.