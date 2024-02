Mancano meno di tre mesi, e Zhang sembra aver trovato una soluzione per il rinnovo del prestito con Oaktree: c’è l’accordo

Se tutto dovesse andare secondo i piani di Zhang, la situazione non sarà risolta al fotofinish, così come ipotizzato da molti analisti. Certo, bisognerà capire anche cosa deciderà il finanziatore, cioè il fondo californiano Oaktree. Intanto sembra che Steven Zhang abbia trovato uno spiraglio importante per poter cominciare a parlare di rinnovo del prestito.

L’ultima parola, come anticipato, spetta a Oaktree, che rimane il vero giudice della questione. Più voci, tuttavia, insistono a proposito della possibilità di un riscadenziamento del debito. Sarebbe dunque partita una negoziazione per rinnovare il prestito con un nuova scadenza. La procedura è abbastanza ordinaria in tempi di calma finanziaria.

Un anno fa sarebbe stato impossibile: col mercato dei tassi alle stelle, Zhang avrebbe avuto troppe difficoltà a rifinanziare il debito offrendo garanzie aggiuntive agli americani, accettando un tasso d’interesse chissà quanti punti sopra il 12% iniziale.

La cifra in ballo è sempre 385 milioni di euro. Il valore del debito è lievitato dai 275 milioni prestati tre anni fa proprio a causa del tasso d’interesse originale del 12%. Ma Steven Zhang e Oaktree potrebbero essere ora vicini a chiudere un accordo per spostare la scadenza del prestito a una nuova data.

In questo modo verrebbe a decadere la scadenza ormai prossima del maggio 2024 per la restituzione del dovuto. Il presidente cinese starebbe ancora lavorando con gli advisor Goldman Sachs e Raine Group per spostare in avanti la nuova deadline. E mancherebbero soltanto pochi dettagli alla definizione dell’accordo finale.

Rinnovo del prestito da Oaktree a Zhang: cosa sta succedendo

L’Inter non ha speso tutti i soldi arrivati da Oaktree: in cassa ci sarebbero ancora 100 di quei 275 milioni ricevuti nel 2021. Inoltre il fondo potrebbe essere stimolato dai progetti sportivi e societari dell’Inter: la vittoria dello Scudetto, la partecipazione al Mondiale per Club… e poi il progetto di costruzione dello stadio potrebbero rendere il club nerazzurro un referente più solido per gli americani.

Ciononostante, in caso di rinnovo del prestito, i tassi saranno alzati di qualche punto. Quanto alla scadenza, si sospetta uno slittamento di un paio d’anni. Ma l’Inter è fiduciosa di poter arrivare al 2026 con un bilancio più positivo. In cassa arriveranno i soldi del già citato Mondiale per Club e della nuova Champions.