“Nelle ultime settimane”: cessione Inter, svolta inattesa

Nelle ultime settimane il creditore di Zhang potrebbe aver cominciato a ragionare di cessione con alcuni referenti

Non ci sono sostanziali novità sul futuro societario dell’Inter. Steven Zhang punta ancora al rifinanziamento, cioè a trovare un nuovo finanziatore in grado di prestargli il denaro necessario a ripagare il debito contratto con Oaktree. Ci sarebbe anche un’altra opzione in ballo.

Anche secondo l’agenzia di stampa britannica Reorg, Suning starebbe valutando anche il riscadenziamento del prestito con Oaktree, rimodulato con un tasso d’interesse più elevato.

Il riscadenziamento è una diffusa modalità di ristrutturazione del debito basata su una regolare modifica alle condizioni del prestito iniziale: il debitore, per difficoltà oggettive nel rispettare i termini originariamente convenuti, può chiedere l’allungamento delle scadenze per i rimborsi, oppure la modifica del tasso d’interesse applicato.

Il creditore può concedere l’allungamento se si fida del debitore o in cambio di un tasso di interesse più alto. Conviene? Alla luce dei tassi attuali, più o meno in ribasso, i nuovi interessi non dovrebbero poi essere nemmeno tanto più elevati del 12% dell’ultimo prestito.

Secondo il Sole 24Ore bisogna tuttavia tenere in considerazione quale potrebbe essere la strategia del fondo californiano nei confronti dell’azionista cinese: Oaktree potrebbe davvero puntare a prendere in pegno il club per venderlo al ribasso al primo offerente?

Nel frattempo, sempre secondo il quotidiano economico, proprio Oaktree sarebbe stato contattato direttamente da alcune banche d’affari e gruppi interessati all’Inter.

Quindi, secondo questa prospettiva, nelle ultime settimane il fondo californiano avrebbe già ragionato di cessione con qualche realtà interessata a subentrare a Suning.

La teoria che insiste sulla possibilità che Oaktree possa aver già trovato degli acquirenti rimanda al sospetto che i referenti interessati, comprando dal fondo americano e non da Zhang, risparmierebbero, dato che a Oaktree interesesserebbe solo rientrare di quanto prestato a Zhang (più interessi).

Ma è assurdo pensare che Oaktree si possa accontentare di guadagnare solo il 12% triennale sul prestito: il fondo cercherà di guadagnarci il massimo. Ma va ricordato che Zhang, in caso di cessione in pegno dell’Inter, si è tutelato con un contratto che gli garantisce un guadagno proporzionato sulla cessione.

Cessione Inter: cosa potrebbe essere accaduto nelle ultime settimane

Con la scadenza del prestito sempre più vicina (mancano tre mesi) Zhang sente di avere ancora certamente margine di manovra. Secondo il Sole 24Ore filtra fiducia da parte di Suning. Steven Zhang non ha ancora usato parte della somma ottenuta da Oaktree. Questi capitali sono confluiti nella società Grand Tower Sarl.

Aggiungendo a tale somma un altro prestito, Zhang potrebbe tranquillamente pagare i 380 milioni di euro di debiti attuali.

Oaktree, comunque, potrebbe vendere l’Inter solo dopo averla riscattata in pegno. Considerando che ha stipulato un accordo con Suning secondo cui dovrà pagare più di quanto espresso dal semplice debito con interessi per “prendersi” l’Inter

Quindi Zhang recupererebbe in ogni caso almeno i soldi investiti. Poi starebbe agli americani trovare soluzioni per guadagnare il massimo dall’asset ottenuto in pegno. C’è chi si aspetta la cessione entro un anno (sia nel caso si permanenza dei cinesi che in quella di un passaggio delle quote al fondo creditore).

Ma, come suggerito da Il Sole 24Ore, non va ancora scartata la possibilità che Zhang riesca a spostare più in là il termine di scadenza del prestito rinegoziandolo con il creditore con un tasso di interesse più alto rispetto all’attuale 12%.

L’opzione potrebbe essere gradita anche a Oaktree? Sembra di sì, dato che l’Inter è ora un asset assai più prospero e che la squadra, l’anno prossimo, incasserà tanto per il Mondiale per Club e la nuova Champions League.

In casa nerazzurra ci si aspetta qualche segnale dalla Cina, in un senso o nell’altro. E dei segnali dovrebbero giocoforza arrivare entro la fine di febbraio.

Se la notizia è che ci siano dei gruppi interessati all’Inter che hanno chiamato Oaktree, possiamo dire che, in pratica, non c’è nulla di nuovo sotto il sole. A condurre il gioco è ancora Zhang.