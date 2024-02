Doppia assenza pesante: saltano Lecce-Inter

Un turno di squalifica per entrambi. Forfait in arrivo e niente 26esima giornata di Serie A

È in programma nella giornata di domani alle ore 18:00 al ‘Via del Mare’ il calcio d’inizio di Lecce-Inter, appuntamento valido per il 26esimo turno del campionato di Serie A.

Ad affrontarsi saranno, per l’appunto, l’attuale Capolista del torneo e la formazione di Roberto D’Aversa, ora posizionata a metà classifica. I nerazzurri giungono a questo importante confronto forti del 4-0 fatto registrare in mura amiche nello scorso weekend contro la Salernitana, salentini che invece sono reduci da un pesante ko esterno accusato lo scorso 16 febbraio contro il Torino per 2-0.

Oudin e compagni, di per sé già chiamati a fare gli straordinari contro la squadra vicecampione d’Europa in carica, dovranno inoltre fare i conti nella giornata di domani con due pesanti assenze, entrambe nel proprio pacchetto arretrato.

Niente Lecce-Inter per Pongracic e Dorgu: un turno di squalifica per entrambi

Marin Pongracic e Patrick Dorgu, difensori di attuale proprietà del Lecce, non potranno prendere parte alla sfida di domani contro l’Inter perché squalificati.

A condannare il centrale polacco all’assenza coi nerazzurri la doppia ammonizione, che ha poi valso il rosso, rimediata nello scorso turno di campionato contro il Torino. Questo l’episodio che ha poi costretto gli uomini di Roberto D’Aversa a terminare il proprio match in 10 uomini.

Non solo, nei minuti finali della sfida disputata contro i ‘granata’, anche il laterale mancino di nazionalità danese – sostituito poi a 10′ dalla fine – ha rimediato un cartellino giallo, il quinto in quest’inizio di Serie A. Una tegola, questa, che non consentirà neanche al giovane classe ’04 di scendere in campo contro la formazione di Simone Inzaghi, costretta a sua volta a rinunciare agli infortunati Cuadrado e Acerbi (il cui recupero è atteso a breve).