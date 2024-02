Vigilia di Lecce-Inter: decisione presa su Sommer

Ieri il portiere svizzero ha saltato l’allenamento ad Appiano Gentile a causa di una sindrome influenzale

Niente da fare per Yann Sommer. Il portiere svizzero non ha smaltito la sindrome influenzale, che ieri lo aveva costretto a saltare l’allenamento, così non partirà alla volta di Lecce dove domani l’Inter affronerà i padroni di casa di mister D’Aversa per la 26esima giornata di Serie A.

Al ‘Via del Mare’, fischio d’inizio ore 18, giocherà Emil Audero. Per l’italo-indonesiano si tratterà del debutto in campionato a difesa della porta nerazzurra.