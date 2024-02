DIRETTA Serie A, Lecce-Inter: segui la cronaca LIVE del match

L’Inter di Simone Inzaghi sfida il Lecce di D’Aversa nella 26esima giornata di Serie A. Segui la cronaca Live del match in Diretta

L’Inter è di scena sul campo del Lecce in Salento in una gara molto delicata valida per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie A, settimo turno del girone di ritorno. Una sfida tra due formazioni che stanno vivendo un periodo di forma diametralmente opposto che sarà diretta dall’arbitro Doveri della sezione di Roma 1.

Da una parte i nerazzurri di Simone Inzaghi, reduci dalla bella vittoria nell’andata degli ottavi di finale di Champions League contro l’Atletico Madrid, vogliono centrare altri tre punti anche in campionato. L’obiettivo è quello di portare a dieci il numero di successi consecutivi nel 2024 – contando anche i due di Supercoppa Italiana – e mettere un altro mattoncino per lo scudetto prima del recupero contro l’Atalanta di mercoledì prossimo. Dall’altra parte i giallorossi di Roberto D’Aversa, che invece vengono dalle due sconfitte esterne contro il Bologna ed il Torino, puntano ad infliggere la prima sconfitta in trasferta ai vice campioni d’Europa per allontanarsi dalla zona retrocessione. La gara sarà trasmessa in tv, ma anche in streaming su tablet e smartphone soltanto sulla app di Dazn. All’andata i meneghini si sono imposti con il risultato di 2-0 grazie ai gol siglati da Bisseck e da Barella. Interlive.it vi offre il match dello stadio Via del Mare tra Lecce e Inter live in tempo reale.