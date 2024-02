Godin torna in campo dopo il ritiro: destinazione sorprendente

L’ex Inter, che aveva dato il proprio addio al calcio soltanto sette mesi fa, ha deciso di tornare a indossare un paio di scarpette. Ecco da dove ripartirà

Qualsiasi amante del calcio si ricorda di Diego Godin, esperto difensore centrale che ha vestito per quasi un decennio la divisa dell’Atletico Madrid e che è poi finito per interfacciarsi a nuove esperienze estere, Italia inclusa.

Nell’estate del 2019 il calciatore uruguaiano è, infatti, passato all’Inter sotto la guida del tecnico Antonio Conte, riuscendo a totalizzare 32 presenze, 2 reti e 1 assist in nerazzurro, tutto questo trascorrendo un solo ed unico anno all’ombra di Milano.

Successivamente, invece, il classe ’86 è poi passato a sorpresa al Cagliari, club con cui il ‘Faraone’ ha raccolto 40 gettoni conditi, inoltre, da 1 gol e 2 assist. Arrivato in Serie A già in età avanzata, Diego Godin è ugualmente riuscito a lasciare un buon ricordo di sé anche in terra nostrana, finendo così per garantirsi la stima e la fiducia di molti cittadini italiani.

A far seguito le esperienze con Atletico Mineiro e Velez Sarsfield, con questi ultimi che hanno accolto l’ex Inter nel giugno del 2022. Soltanto un anno dopo, vale a dire a luglio 2023, l’esperto difensore centrale (dopo aver messo a registro 1 rete in 22 presenze raccolte complessivamente con la formazione argentina) ha poi deciso di ‘appendere le scarpette al chiodo’, una decisione che sembrava definitiva e che si è invece rivelata temporanea.

Godin di nuovo in campo 7 mesi dopo l’addio al calcio: ripartirà da un club amatoriale in Uruguay

Altro che addio al calcio. Diego Godin, una volta resosi conto di quanto gli mancasse l’odore dell’erbetta, ha deciso di tornare a correre dietro ad un pallone.

Soltanto sette mesi dopo aver comunicato al Velez Sarsfield di non voler più avere a che fare col mondo del calcio, l’ex Inter ha infatti deciso di tornare sui propri passi sposando così il progetto tecnico del Centro Recreativo Porongos Fútbol Club, squadra amatoriale che trova posto in Uruguay. A 38 anni suonati, quindi, l’esperto difensore uruguagio è pronto a rimettersi in gioco.

161, in totale, le gare disputate dal classe ’86 al fianco della Nazionale uruguaiana, con quest’ultimo capace di mettere a sigillo anche 8 gol con indosso la maglia de ‘La Celeste’. Tra l’altro, Diego Godin è il calciatore che detiene il maggior numero di presenze coi biancoblu, ora guidati dal CT Marcelo Bielsa, in passato alla guida di Athletic Bilbao, Olympique Marsiglia, Lazio e Lille tra le tante (tra queste anche l’esperienza durata circa sei anni con l’Argentina).