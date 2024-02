Un altro colpo a zero: stavolta Marotta mette ko il Milan

Milan e Inter proveranno a chiudere un colpo a zero in difesa a giugno: Marotta sa di doversela vedere anche con Juve e squadre di Premier

L’Inter aveva puntato su Tiago Djaló, giovane difensore portoghese da prendere a zero a giugno, forte fisicamente e bravo a impostare. A gennaio si è mossa però la Juventus, prelevandolo in anticipo dal Lille per 3,6 milioni circa. Il club bianconero non è comunque appagato dall’ingaggio del portoghese.

Con buona probabilità, a fine stagione, Cristiano Giuntoli investirà anche su un altro difensore, data la partenza sicura di Alex Sandro. A giugno tornerà di certo Huijsen, che sta facendo bene in prestito alla Roma. Poi Giuntoli sta monitorando due nomi in scadenza. E su questi nomi ci sono anche Inter e Milan.

Le due milanesi hanno infatti intenzione di aggiungere alla rosa un difensore centrale. I rossoneri hanno bisogno di un nuovo titolare, mentre i nerazzurri cercano soprattutto un giovane che possa garantire un ricambio al centro della difesa a tre o sul centro-sinistra.

I difensori in scadenza che potrebbero far gola a Inter, Milan e Juve sono Lloyd Kelly del Bornemouth e Mario Hermoso dell’Atletico Madrid. Kelly è un centrale mancino di venticinque anni. Inglese, di origini giamaicane, ha la fama del difensore che non molla mai e che spende fino all’ultima goccia di sudore per la propria squadra.

Finora, in Premier, ha dimostrato di essere un giocatore affidabile in chiusura, dall’ottimo ritmo e con importanti qualità nel passaggio e nella gestione del pallone. Uno così, il Bornemouth, ovviamente, non vorrebbe perderlo. Per questo il club sta continuando a trattare per cercare un accordo sul rinnovo.

Intanto, in Gran Bretagna, scrivono che il difensore interessi anche al Tottenham (Postecoglou lo avrebbe voluto anche quest’anno), al Liverpool e al Newcastle, e forse al Chelsea. In Italia, dovrebbe essersi già mosso il Milan, ma Marotta potrebbe presto farsi avanti per sondare la possibilità di organizzare l’ennesimo colpo a zero.

Marotta sfida il Milan per il colpo a zero: occhi su Kelly

Sembra che i rossoneri abbiano anche un altro obiettivo per la difesa: si tratterebbe di Tosin Adarabioyo, colosso ventiseienne del Fuhnam, anche lui con un contratto in scadenza a giugno 2024. Adarabioyo è di piede destro, è alto quasi due metri ed è stato cresciuto calcisticamente da Guardiola.

Bravo di testa, nei raddoppi difensivi, nei contrasti e nel possesso palla, potrebbe avere problemi a inserirsi in una difesa a tre. E per questo non è un obiettivo primario dell’Inter. Anche Kelly è un giocatore fisico (è alto uno e novanta), ma ha maggiore senso di posizione e leadership in difesa. Inoltre è un giocatore duttile, schierabile come centrale, braccetto sinistro o laterale mancino.

Kelly è cresciuto nel Bristol City, e ha trovato un posto nella squadra dei grandi da giovanissimo, nel 2017. Nel 2019 si è accordato con il Bournemouth, che lo ha pagato intorno ai 15 milioni. E nel 2021 è diventato il vice-capitano della squadra.

Dopo la partenza di Steve Cook, è diventato capitano. Intanto si è fatto notare anche a livello internazionale. Prima in U-20 e poi con l’U-21 inglese.

Gli altri difensori che piacciono all’Inter

Si è detto che l’Inter potrebbe avere anche interesse per Hermoso, che tuttavia sembra intenzionato a rinnovare con l’Atletico. Fra i nomi che intrigano Ausilio ci sono anche quelli di Strahinja Pavlovic del Salisburgo e di Riccardo Calafiori del Bologna: due giovani di valore che non dovrebbero costare tantissimo.

Il piano b potrebbe essere Lucas Martinez Quarta, centrale della Fiorentina, che ha un contratto valido fino al 30 giugno 2025 e che sembra intenzionato a cambiare casacca. Lloyd potrebbe piacere più di chiunque altro, al momento, perché è un difensore bravo nella spinta e a portar palla.

Inoltre è uno che non si stanca mai. E all’Inter possono far comodo giocatori così, un po’ alla Carlos Augusto: versatili, disposti al sacrificio e dai piedi buoni.