Grave infortunio e fuori dal progetto: provano a darlo all’Inter

Dopo il grave infortunio, un vecchio obiettivo dell’Inter è tornato disponibile ma per il club è ormai fuori dal progetto

Fermo dall’estate scorsa, il giocatore dovrebbe essere tornato a disposizione della squadra. Ma in campo non si vede: per ora è apparso solo una volta in panchina, come ultima delle riserve. Gli aggiornamenti più recenti del club non hanno neanche ufficializzato il recupero. Ed è strano. La nota ufficiale più diretta che lo riguarda è datata al mese scorso.

In quel bollettino, lo davano ancora alle prese col programma di riabilitazione. Il giocatore stesso, sempre un mesetto fa, ha però informato i fan di essersi ristabilito. Pubblicando una propria foto sui suoi social, si è mostrato tutto contento sul campo di allenamento. E sotto l’immagine, una didascalia chiara: “Sono guarito nel nome di Gesù“.

Quindi, il grave infortunio dovrebbe essere davvero alle spalle, e apparentemente il ragazzo dovrebbe essere pronto a giocare; resta però da capire se il club continuerà a tenerlo fuori, come ha fatto finora.

L’impressione è che difficilmente troverà spazio in prima squadra. Il giocatore in questione è Trevoh Chalobah, difensore centrale del Chelsea, a lungo trattato dall’Inter, e poi mollato definitivamente dopo l’acquisto di Pavard. Mauricio Pochettino non sembra considerarlo un’opzione valida per i Blues.

E così, inaspettatamente, il nome di Chalobah potrebbe tornare di moda a viale della Liberazione. La dirigenza potrebbe insomma riprenderlo in considerazione come possibile rinforzo per il reparto arretrato, contando anche sul fatto che l’anno scorso ci furono contatti incoraggianti con i suoi procuratori.

Di certo, l’Inter prenderà qualcuno in difesa: se Ausilio e Marotta si erano mossi per prendere a zero Tiago Djalò, è molto probabile che il progetto tecnico preveda l’arrivo di un giovane difensore da schierare come braccetto destro o centrale. Una riserva.

Un difensore con lo sconto: le mire di Marotta e Ausilio

Quella riserva potrebbe essere appunto Chalobah, che per ora è tornato in panchina dopo il lungo infortunio. Al Chelsea, non sembra che interessi troppo riabilitarlo. In Inghilterra sono tutti convinti che rimarrà ai margini del progetto. In estate dovrebbe quindi uscire. A prezzo di saldo. Oppure in prestito. E fra i club interessati potrebbe appunto esserci l’Inter.

Il difensore inglese è ormai da tre anni dato come uscente al Chelsea. L’estate scorsa era stato vicino al Bayern, che lo aveva individuato come alternativa a Pavard. Anche il Milan aveva mostrato interesse. Poi si era mossa la Roma di Mourinho. Ma il ragazzo si è bloccato per un grave infortunio, e le voci di trasferimento si sono spente.

Ad Ausilio Chalobah è sempre piaciuto molto: si tratta di un difensore dal fisico prestante, tatticamente duttile (può fare anche il terzino) e abbastanza bravo in marcatura. C’è però l’incognita della tenuta fisica. Oltre a essere stato parecchio fermo, il ragazzo ha anche dimostrato di essere abbastanza fragile. Certo, è giovane (ha venticinque anni), ma finora non è mai esploso.

Fuori dal progetto Chelsea: Chalobah di nuovo nel mirino dell’Inter dopo il grave infortunio

In Gran Bretagna parlano di interesse da parte del Milan e dell’Inter: entrambi i club cercano difensori a buon mercato. L’estate scorsa il Chelsea non ha potuto cederlo i propri in prestito, dato che aveva esaurito gli slot delle cessioni temporanee. Ma per giugno la situazione è destinata a cambiare.

In uscita ci sono appunto Chalobah, Benoit Badiashile e Carney Chukwuemeka. Il difensore inglese, in teoria, potrebbe rappresentare un serio obiettivo del calciomercato per i nerazzurri, condizioni fisiche permettendo. Ma se il Chelsea continuerà a non farlo giocare sarà complicato capire qual è il suo stato reale di forma.

Nessuno sa che cosa vuole davvero Chalobah. Il ragazzo, forse, spera di potersi ancora mettere in mostra al Chelsea. Il problema è che la società londinese lo considera un peso morto, almeno al momento. Si dice anche che Chalobah abbia rifiutato un potenziale trasferimento al Nottingham Forest quest’estate proprio per rimanere allo Stamford Bridge.

Ora è lecito pensare che il Chelsea possa aprire alla cessione, anche in prestito. Sul ragazzo ci sarebbero anche l’Ipswich, l’Huddersfield e i francesi del Lorient.