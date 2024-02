Inter, Inzaghi e l’addio a sorpresa: “Ha delle offerte”

L’Inter che vince e convince spaventa parte della stampa specializzata: per mettere zizzania c’è chi parla di ipotetiche offerte per Inzaghi

C’era da aspettarselo, e non è comunque possibile negare a priori la possibilità che un allenatore come Simone Inzaghi possa davvero essere richiesto sul mercato. Ci sta che un coach vincente e in grado di proporre un bel calcio interessi ai top-club stranieri.

Il punto è un altro. L’Inter sta portando avanti una grandissima stagione, che potrebbe anche finire per trasformarsi in un’annata storica. Tutto ciò sta, indirettamente, favorendo l’espressione sempre più insistita e livorosa di un certo tipo di fastidio da parte di alcuni giornalisti assai noti.

Da inizio stagione, Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, continua per esempio a voler ridimensionare la forza dell’Inter e il valore di Inzaghi come allenatore, puntando a incensare il lavoro di Mourinho (già esonerato dalla Roma) e di Allegri (criticato, nonostante il secondo posto in classifica, da buona parte della tifoseria juventina).

Nel suo solito intervento a Pressing, Zazzaroni si è dunque speso in una prevedibile critica all’Inter: “L’Inter è una RSA“, ha detto il direttore del Corriere dello Sport, “ne sono ancora convinto“. Dopodiché ha puntato il dito contro Sanchez: “Il cileno ha fatto bene una partita su 26“.

Resta comunque sbagliato leggere in tali dichiarazioni degli attacchi. L’Inter poggia la sua forza su parecchi giocatori “anziani”: Sommer, Acerbi, de Vrij, Mkhitaryan… D’altro lato, parlare di una RSA sembra poco onesto, specie nei confronti di una squadra che ieri ha schierato in campo dal 1′ Bisseck (23 anni), Carlos Augusto (25 anni), Frattesi (24 anni), Asllani (21 anni), e ha fatto entrare Buchanan (25 anni) e Akinsanmiro (19 anni).

Quanto ad Alexis Sanchez, certo, quest’anno l’ex Udinese è stato meno incisivo che mai (quella contro il Lecce è stata la sua partita migliore finora), ma si tratta comunque del quarto attaccante in rosa. Cosa pretendere di più?

Zazzaroni mette zizzania: “Inzaghi ha delle offerte…“

Ivan Zazzaroni, costretto dall’evidenza, ha dovuto riconosce che quest’anno l’Inter sta dominando non solo dal punto di vista dei risultati ma anche da quello del gioco. Ma in questo, il direttore del giornale sportivo, ha voluto scorgere un pericolo. Relativamente ai successi di Inzaghi, Zazzaroni ha infatti dichiarato: “Uno che fa un campionato del genere, delle proposte, le avrà sicuramente“.

“Ha un contratto, ha rinnovato, è vero, e le valutazioni le farà anche lui, ma non mi sembra ci sia nulla di sorprendente nel dire che Inzaghi potrebbe andar via: ha delle offerte“, ha continuato Zazzaroni.

“Il prossimo anno cambieranno molte panchine“, ha poi aggiunto il giornalista, “bisognerà capire se resisterà a questa cosa, oppure se deciderà di fare una carriera diversa. Io credo che Inzaghi, alla fine, possa restare all’Inter, ma sono convinto che abbia offerte“.

Premier, Barcellona o Bayern Monaco

“Uno che è primo in classifica, che ha 9 punti di vantaggio sulla seconda e ha fatto una finale di Champions, può essere contattato dalle grandi squadre. E non sorprende“, ha concluso Zazzaroni.

No, non sorprenderebbe. Il direttore non dice nulla di assurdo: Inzaghi potrebbe essere corteggiato da qualche squadra di Premier (lo scrivevamo anche noi qualche giorno fa), dal Barcellona o dal Bayern (due squadre che cercano un nuovo manager per la prossima stagione). Il dubbio riguarda il senso recondito di tali supposizioni.

Come mai Ivan Zazzaroni sente il bisogno di parlare di possibili offerte per Inzaghi proprio in questo momento? Il sospetto di molti tifosi interisti è che lo faccia per provare a scalfire le sicurezze dell’ambiente. Probabilmente la ragione è un’altra. Lo fa perché è un giornalista sportivo. E i giornalisti sportivi, di queste cose, ci campano.