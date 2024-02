Lite in Lecce-Inter: il retroscena scampato alle telecamere

Gesto di stizza per Sansone dopo la sostituzione nella ripresa del match fra Lecce e Inter, il cambio era necessario ma si è lamentato per la prestazione complessiva

L’Inter ha centrato la ventunesima vittoria del campionato di Serie A in questa stagione mettendo a segno una prestazione di grande carattere nonostante i tanti cambi attuati da Simone Inzaghi, sul terreno di gioco dello Stadio ‘Via del Mare’ della cittadina salentina di Lecce.

Quel che più ha soddisfatto il tecnico, evidentemente contento del risultato maturato alla fine, è stato proprio il numero di occasioni sfruttate positivamente dai suoi uomini in campo. A tal punto da aver portato a casa uno 0-4 decisamente meritato che ha comunque lasciato a testa alta la formazione sconfitta di D’Aversa, per esser riuscita a tenere testa alla capolista italiana al netto di qualche distrazione difensiva.

Complessivamente è stata una gara interessante anche sotto il profilo dell’intensità e l’orgoglio leccese non è mai scemato sino alla fine. Non soltanto fra gli spalti, stracolmi di sostenitori, ma anche fra le stesse forze in campo giallorosse. Lo ha dimostrato anche un curioso retroscena accaduto nel corso della seconda metà di gioco, intorno al ’57, in occasione della triplice sostituzione attuata dal tecnico D’Aversa per pemettere a Banda, Kaba e Gonzalez di prendere il posto dei più stanchi Touba, Rafia e Sansone.

Fuori Sansone e gesto di stizza per la prestazione, sipario chiuso subito

Quest’ultimo è stato probabilmente sostituito per motivazioni tattiche, più che tecniche: fino a quel momento aveva infatti dimostrato grandissima intensità lungo la corsia mancina di riferimento mettendo spesso sotto pressione la retroguardia dell’Inter, giostrata sul versante specularmente opposto da Yann Bisseck e Denzel Dumfries.

In ogni caso, quel che da subito non è balzato all’occhio informatico delle riprese televisive è stata proprio la reazione di Sansone alla sostituzione. Non ci sarebbero state tensioni personali in merito al gesto del tecnico nei suoi confronti quanto in relazione al fatto di esser uscito dal terreno di gioco con la consapevolezza di non aver offerto la migliore prestazione possibile da parte della squadra.

Terminato lo sfogo personale condiviso anche con D’Aversa, il calciatore si è poi accomodato al seguito degli altri compagni di squadra presenti in panchina per seguire da vicino gli ultimi minuti della partita poi vinta dall’Inter con carattere. Per il Lecce, a prescindere da com’è andata, si è trattata comunque di una prestazione di tutto rispetto.