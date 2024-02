“Non possiamo fare nulla”: il Presidente annuncia l’affare chiuso con l’Inter

Il numero uno del club ha confermato che uno dei suo calciatori più importanti l’anno prossimo vestirà la maglia nerazzurra

Mentre la squadra è concentrata sugli obiettivi stagionali, in particolare sulla conquista della seconda stella, la società sta già lavorando in vista della prossima stagione. Prova ne è la chiusura di ben due affari a parametro zero, Piotr Zielinski e Mehdi Taremi.

Il polacco ha chiuso con l’Inter un accordo su base triennale, con opzione per una ulteriore stagione. Il contratto, già firmato dopo le visite mediche avvenute a quanto pare dopo Milan-Napoli dello scorso 11 febbraio, prevede un ingaggio di circa 4/4,5 milioni netti. All’agente del ventinovenne una ricca commissione, si parla di circa 4 milioni.

Con l’iraniano, invece, Marotta e Ausilio hanno trovato un accordo di due anni con opzione per un terzo. Lo stipendio del classe ’91 sarà di circa 3/3,5 milioni netti. Le visite del bomber erano state programmate per il 13 febbraio solo che la fuga di notizie ha spinto l’Inter a posticiparle. Anche perché la sera prima il Porto aveva perso contro l’Arouca, con Taremi contestatissimo dai tifosi portoghesi. Adesso i nerazzurri proveranno a fargliele fare in gran segreto, lontano dalle telecamere come avvenuto con Zielinski.

L’affare a zero non è in discussione, come confermato mestamente dal numero uno del Porto, vale a dire Pinto da Costa, a margine di un incontro presso la Câmara Municipal das Caldas da Rainha: “Taremi è un giocatore importante, lo sono tutti ma lo è di più chi gioca. Come accade nei grandi club, pure al PSG (chiaro riferimento a Mbappe, ndr), i giocatori a fine contratto sono liberi di scegliere il proprio destino. Non possiamo fare nulla, solo augurare loro di essere felici”.

Taremi lascia il Porto dopo quattro anni: all’Inter come prima alternativa a Lautaro-Thuram

Taremi lascerà il Porto dopo quattro stagioni e il Portogallo dopo cinque anni. Con la maglia dei Dragoes ha siglato la bellezza di 86 gol in 172 partite, dando un contributo decisivo alla realizzazione di altri 53. Quattro i titoli conquistati, compreso il campionato nel 2021/2022. Verrà all’Inter con il ruolo di terza punta, o meglio dire di prima alternativa sia a Lautaro che a Thuram.

L’operazione è stata condotta da Federico Pastorello. Nell’incontro in sede di inizio anno, affianco all’intermediario c’era anche il figlio di Simone Inzaghi, ovvero Tommaso che da qualche tempo ha intrapreso la carriera di agente.