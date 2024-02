Verso Inter-Atalanta: Mkhitaryan, pessima notizia

In programma domani sera il recupero del big match valido per la 21esima giornata del campionato di Serie A, Inzaghi deve fare i conti con un altro problema da non poco conto

È trascorso circa un mese di tempo dal momento in cui avrebbe dovuto prendere il via il calcio d’inizio di Inter-Atalanta, match che si sarebbe dovuto giocare a fine gennaio e che a causa della concomitanza con la Supercoppa Italiana è stato rinviato proprio in data mercoledì 28 febbraio alle 20:45.

Tra poco più di ventiquattr’ore, infatti, la formazione di Simone Inzaghi e quella di Gian Piero Gasperini metteranno il piede sul manto erboso del ‘Meazza’ decretando così la fine della 21esima giornata di campionato. Tante le defezioni di cui deve tener conto il tecnico piacentino, costretto a rinunciare non solo agli infortunati Cuadrado e Sensi, ma anche ad altre pedine come Acerbi, Thuram e Calhanoglu.

Proprio l’assenza del centrocampista turco costringerà l’allenatore interista a schierare nuovamente in campo dal 1′ Kristjan Asllani, autore di un’ottima prova nello scorso turno di campionato (in cui ha anche trovato la via dell’assist). Più che soddisfacente la prestazione sfoderata da parte del classe ’02, che ha ben figurato al fianco di Davide Frattesi ed Henrikh Mkhitaryan.

Quale l’unica nota dolente che ha caratterizzato il pomeriggio trascorso al ‘Via del Mare’? Proprio l’ammonizione rimediata al minuto 63 di gioco dall’armeno, ora entrato ufficialmente in diffida. In caso di sanzione contro i bergamaschi, infatti, l’ex Roma finirebbe per entrare immediatamente in squalifica, saltando così l’appuntamento successivo contro il Genoa.

Ad ogni modo il classe ’89 è pronto a riprendersi una maglia da titolare per il match di domani sera contro la ‘Dea’, appuntamento in cui si rivedrà dal 1′ anche Nicolo Barella, partito dalla panchina nello scorso turno contro il Lecce.

Probabili formazioni Inter-Atalanta: Inzaghi pronto a rilanciare Sommer, Pavard, Barella e non solo

Il tecnico dell’Inter, autore di un ampio turnover messo in mostra nello scorso turno di campionato contro il Lecce, è pronto a tornare a fare affidamento sui propri titolari dal 1′.

Pavard, Bastoni, Darmian, Barella, Arnautovic e Sommer. Questi i calciatori che dovrebbero finire per ritrovare una maglia da titolare in occasione della gara in programma domani sera alle ore 20:45 al ‘Meazza’ contro l’Atalanta. La sensazione, infatti, è quella che l’estremo difensore svizzero si sia messo una volta per tutte alle spalle la febbre che l’ha colpito due giorni prima che andasse in scena la sfida contro la formazione di Roberto D’Aversa, ragion per cui ci sono tutti i presupposti per rivedere l’ex Bayern Monaco in campo sin dalle battute iniziali del match.

PROBABILI INTER-ATALANTA:

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Arnautovic

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Holm, de Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners, Lookman; De Ketelaere