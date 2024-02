Formazioni UFFICIALI Inter-Atalanta: Inzaghi rilancia i titolarissimi

Le scelte di Inzaghi e Gasperini per il recupero della ventunesima giornata di Serie A in programma fra circa un’ora allo stadio ‘Meazza’

Sono ufficiali le formazioni di Inter e Atalanta, duellanti al ‘Meazza’ nel match valevole per il recupero della 21esima giornata di Serie A.

Come previsto, Inzaghi rilancia i titolarissimi. Da Sommer, out a Lecce causa febbre, a Pavard passando per Bastoni e Darmian, fino a Barella. Davanti c’è Arnautovic in coppia con Lautaro. 3-4-2-1 per Gasperini: recuperato Scalvini, Miranchuk e Koopmeiners sulla trequarti e De Ketelaere falso nueve.

FORMAZIONI UFFICIALI INTER-ATALANTA

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Arnautovic, Lautaro. All.: Inzaghi

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Hateboer, Ederson, Pasalic, Zappacosta; Miranchuk, Koopmeiners; De Ketelaere. All.: Gasperini

ARBITRO: Colombo (Sez.Como)