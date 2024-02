Ancora un mese fuori: l’annuncio ufficiale di Inzaghi

Il tecnico piacentino, vittorioso nella serata di ieri per 4-0 sull’Atalanta, ha annunciato un’importante ritorno nella conferenza stampa post-gara. Ecco di chi si tratta

Vince e convince ancora una volta l’Inter di Simone Inzaghi, capace di confezionare il suo undicesimo successo consecutivo in quest’inizio del 2024. A condannare la formazione di Gian Piero Gasperini alla sconfitta le reti realizzate da Darmian, Lautaro, Dimarco e infine Frattesi, costretto al cambio circa dieci minuti dopo il suo ingresso in campo.

L’ex Sassuolo ha rimediato una contrattura all’adduttore della coscia destra. Allenatosi in mattinata sul manto erboso di Appiano, il classe ’99 svolgerà nella giornata di domani un nuovo test sul campo. In caso di nuovi segnali positivi, non sarà necessario alcun controllo per l’attuale numero 16 del club meneghino, che potrà così tranquillamente riaggregarsi ai propri compagni di squadra. In via contraria, invece, lo staff medico-sanitario nerazzurro sottoporrà immediatamente il calciatore a tutti gli esami del caso.

Così come Frattesi, anche altri nerazzurri sono tornati a lavorare nel proprio quartier generale all’indomani del match con l’Atalanta. Da Calhanoglu a Thuram, passando per Acerbi e Sensi, fino ad arrivare anche a Juan Cuadrado, fermo da metà dicembre a causa dell’infiammazione al tendine d’Achille che l’ha costretto a sottoporsi ad un intervento chirurgico negli scorsi mesi.

Rimasto ai box già in 31 occasioni, l’ex Juventus tornerà a disposizione della formazione vicecampione d’Europa in carica soltanto tra un mese di tempo. A confermarlo le dichiarazioni rilasciate dal tecnico piacentino nella conferenza stampa tenutasi al termine della gara disputata contro i bergamaschi. “Dobbiamo cercare di non lasciare nessun giocatore indietro, penso ad esempio a Cuadrado che tornerà tra un mese, oppure a Calhanoglu, Thuram e Acerbi che ritroveremo contro Genoa o Bologna”.

Futuro in bilico per Cuadrado: il colombiano può dire addio all’Inter dopo un solo anno

Procede in ottimo modo il recupero di Juan Cuadrado, calciatore che grazie all’intervento a cui si è sottoposto soltanto qualche mese fa potrà mettersi definitivamente alle spalle il problema al tendine d’Achille che lo ha assillato in questa prima parte abbondante di stagione.

Appena 9 i gettoni raccolti dal colombiano al fianco dell’Inter, 7 di questi in campionato (da segnalare in favore del classe ’88 anche 2 assist). Quale futuro attende l’ex Juventus? È questa la domanda a cui hanno provato a rispondere in tanti in questi ultimi mesi.

Difficilissima una conferma del laterale 35enne in nerazzurro, legato al ‘Club di Viale della Liberazione’ a mezzo di un accordo valido sino al prossimo giugno. Più probabile, infatti, che Cuadrado finisca per dire addio alla formazione di Simone Inzaghi dopo un solo anno trascorso dalle parti di Appiano, piuttosto che vedere l’attuale numero 7 dell’Inter siglare il rinnovo di contratto con la società attualmente presieduta da Steven Zhang. Uno scenario, questo, ad ogni modo da non scartare ancora del tutto, con la decisione definitiva che arriverà soltanto nella parte finale di stagione.