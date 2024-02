Infortunio ed esami Frattesi: ecco come stanno le cose

L’ex Sassuolo è tornato a lavorare in mattinata sul manto erboso di Appiano al pari di altri cinque compagni di squadra, tutto quello che c’è da sapere sulle sue condizioni

Davide Frattesi, subentrato nella gara di ieri sul momentaneo 3-0, ha poi messo a sigillo la rete del 4-0 in favore dell’Inter chiudendo, di fatto, la pratica Atalanta. A far clamore non tanto il gol realizzato dall’attuale numero 16 nerazzurro in meno di 10′ dal suo ingresso in campo, quanto l’infortunio rimediato da quest’ultimo qualche istante dopo. Un problema, questo, che ha poi costretto il classe ’97 a domandare immediatamente il cambio.

Al posto dell’ex Sassuolo, infatti, è poi subentrato Davy Klaassen, rimasto in campo per oltre 15 minuti di gioco. Questo l’episodio che ha fatto scattare sin da subito un brutto campanello d’allarme in casa Inter. Lo stop di Frattesi (contrattura all’adduttore della coscia destra) ha rappresentato l’unica dolente della serata, col rischio che il centrocampista 24enne facesse fronte a un nuovo stop.

Al pari di altri suoi compagni di squadra – quali Thuram, Calhanoglu, Acerbi, Sensi e Cuadrado – Frattesi è tornato a lavorare sul manto erboso di Appiano all’indomani della gara con l’Atalanta, sinonimo che fortunatamente le cose siano meno gravi del previsto, almeno così si spera.

Nessun problema per Frattesi nell’allenamento di oggi: niente esami in caso di nuovi segnali positivi

A sorpresa, nella seduta d’allenamento sostenuta quest’oggi ad Appiano al pari di altri suoi compagni di squadra (anche loro fermi per infortunio), Davide Frattesi non ha avvertito alcun fastidio all’altezza dell’adduttore della coscia destra.

L’ex Sassuolo tornerà a rimettere piede sul campo nella giornata di domani e nel caso in cui il calciatore non dovesse avvertire alcun tipo di dolore, non saranno neppure necessari i controlli di cui si era tanto parlato nelle scorse ore. In caso contrario, invece, lo staff medico-sanitario nerazzurro procederà con tutti gli esami del caso.

“Cuadrado tra un mese sarà di nuovo con noi. Sensi rientrerà dopo la sosta. Acerbi, Thuram e Calhanoglu torneranno sicuramente tra Genoa e Bologna“. Queste le dichiarazioni rilasciate dal tecnico Simone Inzaghi al termine del match con l’Atalanta.

4 mila euro di multa all’Inter per i cori rivolti all’indirizzo di Gasperini

All’indomani del recupero di Inter-Atalanta, il Giudice Sportivo (Gerardo Mastrandrea) ha reso pubbliche le proprie decisioni in merito a quanto accaduto soltanto poche ore fa nel bel mezzo del big match della 21esima giornata di campionato.

In tal senso, è stata inflitta al club meneghino una multa da 4 mila euro “per avere suoi sostenitori, in alcuni momenti della gara, intonato cori insultanti nei confronti dell’allenatore della squadra avversaria”.

Nell’elenco ‘dei cattivi’ figura anche Alessandro Bastoni, costretto a osservare un turno di squalifica per via dell’ammonizione rimediata nella serata di ieri contro i bergamaschi (la quinta in questo campionato). Bastoni che resterà quindi e riposo nel prossimo impegno di campionato in programma il prossimo lunedì sera alle ore 20:45 al ‘Meazza’ contro il Genoa di Alberto Gilardino.

Inter-Genoa: fischietto ad Ayroldi, al VAR la coppia Paterna-Doveri

Sarà Giovanni Ayroldi a condurre Inter-Genoa del prossimo lunedì 4 marzo, appuntamento valido per la 27esima giornata del campionato di Serie A.

Il giudice di gara della sezione di Molfetta, che arbitrerà così i nerazzurri per la sua prima volta in stagione, avrà come suoi assistenti Del Giovane e Mastrodonato. IV uomo designato Giua, mentre al VAR ci sarà la coppia Paterna-Doveri.