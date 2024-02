Zidane e blitz per Thuram: offerta pesantissima all’Inter

Zinedine Zidane sembra pronto a tornare in panchina e a valutare l’idea di corteggiare il connazionale Marcus Thuram

Dopo l’esperienza al Real, Zidane non ha ancora trovato una destinazione confacente alle proprie esigenze. La lontananza dal calcio comincia tuttavia a diventare un problema per l’ex stella della Juventus e della Nazionale francese.

Zidane ha lasciato i Blancos a giugno 2021, dopo un’amara stagione in cui la squadra non è riuscita ad aggiudicarsi alcun trofeo. Ciononostante, il francese è il secondo allenatore più vincente della storia del club spagnolo (con 11 titoli) insieme al suo ex maestro Carlo Ancelotti, dietro solo a Miguel Munoz, colui che detiene lo speciale record con 14 trofei vinti.

In una recente intervista rilasciata a Sky Sport, Zidane non ha chiuso le porte a un futuro in Italia. “Perché no, può succedere di tutto. Mi piacerebbe un giorno“, ha detto Zizou. Parole che suonano più di circostanza che espressive di una reale intenzione.

Gli esperti di mercato credono invece che Zidane possa essere preso in considerazione dal Bayern oppure da qualche ricco top-club di Premier. E fra questi, negli ultimi giorni, si è parlato soprattutto del Manchester United.

In Gran Bretagna in tanti stanno criticando l’operato di Erik ten Hag. L’olandese è da vari mesi in bilico, e difficilmente sarà confermato per la prossima stagione. Secondo FootMercato il Manchester sarebbe interessato a Zidane, e il francese non avrebbe chiuso le porte a un possibile accordo.

Ovviamente, l’ex Real pretenderebbe dalla dirigenza forti investimenti sul mercato per poter rifondare un 11 di base che non sta girando a dovere con problemi evidenti in porta, in difesa e in attacco. Proprio per quanto riguarda il reparto avanzato, vista anche la partenza sicura di Martial, Zidane potrebbe chiedere acquisto del suo connazionale Marcus Thuram.

Zidane chiama Thuram: insieme al Manchester United la prossima stagione

Per poter arrivare a Thuram, Ratcliffe potrebbe stanziare sui 70 milioni di euro… Per l’Inter vendere l’attaccante francese a una simile cifra significherebbe registrare una plusvalenza mostruosa. Lo United seguiva già Thuram come possibile colpo a zero l’estate scorsa.

E con i Reds ci sono anche altri club inglesi interessati ormai più di un anno al profilo del duttile attaccante francese. Tempo fa, sempre FootMercato, parlava di un possibile inserimento del Chelsea e del Tottenham. Da pochi mesi, invece, si sarebbe fatto avanti anche l’Arsenal.

L’Inter non sembra aver intenzione di cedere il francese (che ha una clausola di rescissione pari a 95 milioni). C’è però il sospetto che, se arrivassero offerte davvero grosse, la dirigenza nerazzurra si sentirebbe obbligata a prendere in considerazione la cessione. Thuram rappresenta una plusvalenza troppo ghiotta, come è successo con Onana.

Incedibile, ma fino a un certo punto

La speranza è che possa fare almeno un’altra stagione a Milano. Grazie alle cessioni dello scorso anno, al cammino in Champions e agli introiti previsti per il Mondiale per Club, l’Inter non ha infatti necessità immediata di vendere. E se proprio dovesse andar via un altro dopo Dumfries, il maggior indiziato è un centrocampista, dato che il centrocampo è il reparto più folto, considerando pure l’arrivo di Zielinski.

Da un punto di vista sportivo, Thuram è un intoccabile. Sotto l’aspetto finanziario che Thuram possa partire per fare plusvalenza è oggi assolutamente plausibile. Marotta ha ribadito più volte che, a certe cifre, nessuno è incedibile.

L’Inter che ha già preso Taremi, con 70 milioni o più di utili, potrebbe trovare un sostituto all’altezza. Magari tornando a trattare il giovane statunitense Balogun, il cui prezzo si sta notevolmente abbassando (in questa stagione al Monaco non sta eccellendo (è a 4 goal in una dozzina totale di presenze).

Oppure Zidane potrebbe accontentare di allenare Thuram part-time, nelle vesti di nuovo ct della Francia, nel caso in cui quest’estate salti Didier Deschamps.