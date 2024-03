Ora è ufficiale: l’annuncio su Zhang ribalta tutto

Dalle voci sull’intenzione prolungamento della data di scadenza del debito con Oaktree alla permanenza di Zhang come presidente dell’Inter, passando per nuove ammissioni sul progetto San Siro

Gli ultimi giorni sono stati parecchio intensi in casa Inter, soprattutto sul fronte societario. Perché se da un lato, fronte campo, la stagione sta procedendo davvero nel migliore dei modi come buona parte dei tifosi si sarebbe attesa, dall’altro lato le cose non sono poi così chiare in relazione alla questione di risollevamento delle finanze in merito al famoso prestito generato anzitempo da Oaktree in favore di Steven Zhang.

Stando alle ultime novità, in ogni caso, il presidente cinese avrebbe fatto rientro a Milano con il solo scopo di apporre nuovamente solide basi per il futuro nerazzurro. Nulla lascia trasparire ad un cambio di rotta o un avvicendamento fra le mura interne di casa Inter ai vertici societari, al contrario il colosso Suning intende restare al timone per molto altro tempo ancora. Serve soltanto il via libera per ottenere il grande vantaggio di prolungare i termini del rientro del prestito ricevuto, direttamente nelle casse del fondo americano.

In parallelo, vibra ancora con tensione la corda della questione stadio. L’interesse primario dell’Inter resta quello di procedere alla costruzione di un impianto di proprietà in zona Rozzano, con tanto di progetto già promosso dagli stessi dirigenti della frazione Corporate come Alessandro Antonello e in attesa di promozione ufficiale al cospetto dell’Amministrazione Comunale dell’omonimo comune ove dovrebbe risiedere il nuovo stadio. Senza però il benestare del Sindaco di Milano, Giuseppe Sala.

Sala dà indicazioni sul futuro dell’Inter: “Zhang vuole restare, apertura per San Siro”

Quest’ultimo ha infatti ribadito più volte l’importanza della permanenza di Inter e Milan nel capoluogo lombardo e all’interno di un vero monumento come San Siro, non senza lasciare ampio spazio di manovra a delle misure di ammodernamento dell’infrastruttura che possano giovare ai due club rivali meneghini.

Se fronte rossonero quest’idea potrebbe effettivamente stuzzicare, dall’altro lato della medaglia non ci sono dettagli utili. Sala è convinto che Zhang resti alla guida dell’Inter per altro tempo ancora, come ribadito in un recente intervento pubblico a margine dell’evento cittadino ‘RespiraMi’. E questo non può che essere un vantaggio, vista l’apertura del presidente cinese alla permanenza in zona: “Da una recente telefonata ho ricavato informazioni utili.

Lui vuole restare all’Inter e vedo in lui dell’interesse sulla riqualificazione di San Siro. Bisogna però capire se si possono fare dei lavori senza bloccare l’intero stadio. In caso contrario non gli interesserebbe”, ha dichiarato Sala.