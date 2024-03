Piazzano il ‘colpo’ Barella: contratto da 65 milioni

Il forte centrocampista sardo legato all’Inter da un accordo valido sino a giugno 2026, svelate le intenzioni dell’Inter in vista dei prossimi mesi

Nicolò Barella ha fornito un’altra prova degna di nota anche in occasione del recupero con l’Atalanta, gara andata in scena al ‘Meazza’ nella serata di mercoledì, circa una settimana dopo Inter-Atletico Madrid in cui il classe ’97 si è messo in luce, anche lì, grazie a una splendida serie di giocate.

Rimasto in campo per tutti i 90′ di gioco, l’ex Cagliari è risultato a fine gara tra i migliori in campo, tanto da essersi candidato al premio MVP di giornata vinto poi dal suo compagno di squadra Marko Arnautovic, andato a segno proprio contro la formazione di Diego Simeone.

Da tempo sono iniziate le negoziazioni tra tutte le parti coinvolte per il potenziale rinnovo di contratto dell’attuale numero 23 nerazzurro con l’Inter, legato per l’appunto al club quest’oggi presieduto da Steven Zhang a mezzo di un accordo valido sino a giugno 2026. Oggigiorno, però, non è ancora stata raggiunta alcuna intesa, diverso potrebbe essere invece nei prossimi mesi.

Barella e l’Inter al lavoro per il rinnovo: si punta a un accordo da 6,5 milioni netti fino al 2029

Non solo Lautaro, legato anche lui ai nerazzurri per altri due anni e mezzo, l’Inter punta a estendere anche la durata dell’accordo di Nicolo Barella, altro pedina fondamentale dell’undici di Simone Inzaghi.

L’intenzione di Marotta, Ausilio e della restante parte della dirigenza interista è, non a caso, quella di mettere fine a questa pratica ancor prima che termini la regular season 2023-24, e quindi verso primavera.

Quali le possibili cifre e l’eventuale durata del nuovo accordo del centrocampista sardo? Si lavora in questo momento a un contratto con scadenza fissata a giugno 2029, in grado inoltre di far innalzare lo stipendio del classe ’97 sino ai 6,5 milioni di euro netti a stagione (circa 13 milioni lordi, per un totale di 65 milioni di euro).

I numeri di Barella in stagione

Nonostante un avvio così e cosi, col calciatore impegnato negli scorsi mesi in faccende familiari dall’altissima rilevanza, Nicolo Barella è stato in grado di tornare a stagione in corso sui propri livelli.

A testimoniarlo le splendide giocate per cui l’ex Cagliari si è contraddistinto sul campo nelle passate uscite, col classe ’97 capace inoltre di confezionare 2 reti e 5 assist in 25 gettoni racimolati in questa prima parte di campionato, ancora una volta sotto la guida tecnica di Simone Inzaghi.