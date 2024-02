“Giorni caldi a Madrid”: firma con l’Inter, ingaggio da top player

Marotta e Ausilio provano a chiudere la trattativa. Incontro con l’agente: ecco tutti i dettagli con le cifre in ballo

L’Inter ha lo Scudetto in tasca e, quindi, ora potrà gestire bene le forze e i recuperi dei big infortunati in vista del ritorno degli ottavi Champions contro l’Atletico di Simeone.

“Saranno giorni caldi a Madrid“, scrive stamane ‘La Gazzetta dello Sport’ non riferendosi però al big contro Morata e compagni del 13 marzo. Bensì al vertice che, molto probabilmente, andrà in scena nelle ore antecedenti o successive alla partita proprio nella capitale spagnola. Da una parte la dirigenza nerazzurra, dall’altra Alejandro Camano, agente di Lautaro Martinez.

A Madrid, l’Inter proverà a chiudere o semi-chiudere la pratica rinnovo del suo capitano. L’obiettivo è estendere fino a giugno 2029 l’attuale accordo in scadenza nel 2026. Al momento c’è una distanza di circa 2 milioni tra domanda e offerta: l’argentino punta a toccare quota 10 milioni a stagione, bonus inclusi, cioè a strappare uno stipendio da top player.

Marotta e soci partono da una base di circa 8 milioni. Possibile un accordo a metà strada, o comunque l’inserimento di numerosi bonus per assecondare le richieste del centravanti di Bahia Bianca.

La volontà delle parti è proseguire insieme, dunque a meno di colpi di scena un’intesa verrà raggiunta. Vediamo se già a Madrid, oppure nelle settimane successive all’incontro con il procuratore.

🤩L’#Inter di #Inzaghi ha la miglior difesa e il miglior attacco considerati i Top 5 campionati europei pic.twitter.com/hATxmt1joI — Interlive (@interliveit) February 29, 2024

Agustina: “Amo Madrid, ma io e Lautaro stiamo benissimo a Milano”

Ieri Marotta ha predicato calma sul tema rinnovi, ma a proposito di quello di Lautaro vanno registrate le dichiarazioni della moglie Agustina Gandolfo. Dichiarazioni pro-permanenza a Milano del classe ’97, che in città ha anche aperto un ristorante.

“A Milano stiamo benissimo“, ha detto Agustina dopo aver rivelato il suo profondo amore per Madrid. “Sono iscritta all’Università, studio on line ma il vantaggio è che gli esami si danno in presenza a Madrid, la città che amo di più in assoluto”.

Ma ciò non può essere legato al calciomercato e, quindi, al marito, visto che ad oggi non risulta esserci un interesse del Real – che peraltro ha già chiuso per Mbappe e davanti è stracoperto – come un ritorno di fiamma dell’Atletico, comunque impossibilitato ed esaudire le richieste interiste.