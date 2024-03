Sta accadendo adesso: ritorno ad Appiano dopo 10 anni

Visita a sorpresa nel quartier generale nerazzurro: una vecchia gloria dell’Inter è tornata a far visita alla Prima Squadra, ora prima in classifica sotto la guida di Inzaghi

Sta sorprendendo chiunque l’andamento tenuto da parte di Lautaro e compagni in quest’inizio del 2024, coi nerazzurri capaci di collezionare undici successi consecutivi, cosa mai accaduta prima d’ora nella storia del club meneghino.

Dodici, al momento, i punti di distacco tra l’Inter e la Juventus, posizionata a sua volta al secondo posto della classifica di Serie A a quattro lunghezze in più rispetto al Milan. La formazione di Simone Inzaghi vanta, inoltre, l’attacco più prolifico e la miglior difesa nei top 5 campionati europei, con 67 gol realizzati e appena 12 reti subite. Numeri, questi, che meritano senz’alcuna ombra di dubbio il giusto riconoscimento.

Dopo anni bui vissuti con Erick Thohir a capo della dirigenza dell’Inter, il club di ‘Viale della Liberazione’ è finalmente riuscito a tornare sui suoi livelli, anche grazie alle manovre compiute nelle ultime stagioni da Steven Zhang, presidente che sta comunque riuscendo a rivelarsi uno dei più vincenti nella storia del club.

Sei, al momento, i trofei conquistati dall’imprenditore cinese al timone societario nerazzurro, dieci in meno rispetto a Massimo Moratti, considerato il più vincente tra le mura di Appiano. Proprio lo storico presidente del club meneghino, a distanza di dieci anni dall’ultima volta, ha deciso di tornare a rimettere piede nel quartier generale dell’Inter. Quando? Proprio in questi ultimissimi istanti.

Moratti torna ad Appiano dieci anni dall’ultima volta: pranzerà con Inzaghi e il resto della squadra

Proprio in questi istanti, Massimo Moratti è tornato a varcare i cancelli di Appiano, cosa che non accadeva da circa dieci anni di tempo.

A riferirlo è ‘La Gazzetta dello Sport’, che informa di come l’ex presidente nerazzurro pranzerà quest’oggi con Simone Inzaghi, il suo staff-tecnico, l’intera dirigenza interista e la restante parte del gruppo squadra Inter, calciatori inclusi dunque.

Dopo la seduta tattica svolta in mattinata, Lautaro e compagni (tornati ad allenarsi, per l’appunto, soltanto qualche ora fa sul manto erboso di Appiano dopo il roboante 4-0 fatto registrare nella serata di mercoledì ai danni dell’Atalanta) saranno quindi liberi di accomodarsi a tavola col patron più vincente nella storia del club.

16, in totale, i trofei alzati al cielo da Moratti alla guida societaria dell’Inter, per l’esattezza: 5 Scudetti, 4 Coppe Italia, 4 Supercoppe italiane, 1 Champions League, 1 Coppa UEFA e, infine, 1 Mondiale per Club.