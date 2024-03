A forte rischio: Atletico-Inter, adesso è ufficiale

Arrivato il comunicato ufficiale del Governo spagnolo sulla super sfida in programma il prossimo 13 marzo al ‘Civitas Metropolitano’, ecco cosa sta accadendo

Per l’Inter è tempo di guardare al futuro. Dopo il roboante 4-0 inflitto all’Atalanta nello scorso mercoledì, successo che è valso l’undicesima vittoria consecutiva in quest’inizio del 2024 per i nerazzurri di Milano, la formazione di Simone Inzaghi ha messo sotto il proprio mirino i match in programma contro Genoa e Bologna.

Non solo. Per forza di cose, lo sguardo di Lautaro e compagni è, inevitabilmente, già alla sfida di ritorno in programma il prossimo 13 marzo in terra spagnola contro l’Atletico Madrid, con la squadra guidata dal tecnico Diego Simeone che sta vivendo un periodo alquanto complicato. A testimoniarlo l’eliminazione maturata lo scorso giovedì sera in Copa del Rey contro l’Athletic Bilbao, ma anche la frenata fatta registrare qualche settimana prima contro l’Almeria per 2-2 (oltre alle due sconfitte rimediate ancor prima contro Siviglia e Inter).

I ‘Colchoneros’ dovranno vedersela proprio contro i nerazzurri tra circa una settimana di tempo, quando sarà la formazione vicecampione d’Europa in carica, in questo caso, a far visita alla ‘banda’ di Simeone. Una sfida, questa, che promette vere e proprie scintille.

La posta in palio è altissima, le due squadre si giocano il passaggio ai quarti di finale di Champions League, peraltro in uno degli stadi più caldi in Europa, ragion per cui il clima sarà bollente già a partire dalla vigilia di questa attesissima sfida. Ne è consapevole di questo anche il Governo spagnolo, che ha dichiarato “ad alto rischio” questo stesso importante appuntamento europeo, al pari di altri tre match internazionali.

Atletico-Inter a forte rischio scontri: il comunicato UFFICIALE del Governo spagnolo per questa sfida

A partire dai prossimi giorni, l’allerta nella città di Madrid sarà massima proprio per via del secondo atto degli ottavi di finale di Champions che metterà difronte l’Inter e la formazione di Diego Simeone.

La sensazione, infatti, è quella che le due tifoserie possano finire per imbastire qualche acceso scontro tra loro prima, durante e dopo la partita, ragion per cui proprio il Governo spagnolo ha voluto immediatamente avvertire tutti i possibili cittadini coinvolti. Questo, in tal senso, la nota diramata dal massimo organo federale della Spagna.

“La Commissione statale contro il razzismo, la xenofobia e l’intolleranza nello sport si è riunita questo venerdì e ha deciso di dichiarare ad alto rischio le partite di calcio Real Sociedad–Paris Saint-Germain, che si giocherà martedì 5 marzo, Real Madrid-Lipsia del 6 marzo, Atletico Madrid–Inter del 13 marzo e Villarreal-Olympique Marsiglia di Europa League, che si giocherà il 14 marzo”.