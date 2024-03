“Mi spacco”: infortunio Frattesi, come stanno le cose

Spunta l’annuncio social del centrocampista dell’Inter, uscito malconcio dal match dello scorso mercoledì contro l’Atalanta

Davide Frattesi, subentrato al 62′ contro l’Atalanta, ha realizzato neanche dieci minuti dopo il suo ingresso in campo la rete del definitivo 4-0 Inter. Pochi istanti dopo il gol, propiziato da un Alexis Sanchez in formato super, l’ex Sassuolo si è trovato costretto a chiedere il cambio (dentro Davy Klaassen al suo posto).

Naturalmente, questo l’episodio che ha fatto scattare immediatamente l’allarme in casa Inter, con Frattesi che ha rimediato una contrattura all’adduttore della coscia destra. All’indomani della gara disputata coi bergamaschi, il classe ’99 ha svolto lavoro personalizzato sul manto erboso di Appiano al pari degli altri infortunati, fortunatamente senza avvertire dolore.

Un ulteriore test fisico è poi stato effettuato dall’attuale numero 16 nerazzurro anche nella mattinata di venerdì, col calciatore che non ha riscontrato alcun problema. Questa la ragione per cui l’intero staff medico-sanitario a disposizione di Simone Inzaghi ha deciso di non sottoporre il ragazzo ad alcun controllo clinico-strumentale.

Frattesi sta bene, tanto da essere a disposizione per il prossimo impegno di campionato in programma contro il Genoa. A testimoniarlo anche una stories rilasciata sul proprio profilo Instagram dal diretto interessato, che ha scherzato così su quest’episodio.

“Entro, (mi) Spacco, Esco, Ciao”. Frattesi scherza, poi rassicura: “Sto bene”

Davide Frattesi ha voluto sdrammatizzare sul problema fisico rimediato nell’ultimo turno di campionato a cui ha preso parte l’Inter e lo ha fatto, questa volta, pubblicamente.

Tramite una stories pubblicata sul proprio account Instagram, l’ex Sassuolo ha ricordato il suo ingresso in campo contro l’Atalanta e il successivo infortunio con tanto di accompagnata didascalia: “Entro, (mi) Spacco, Esco, Ciao!”.

Una frase ironica, questa, con cui il classe ’99 ha voluto scherzare sull’accaduto, rassicurando in seguito i tifosi interisti con un’altra frase: “Ps: sto bene!”. Questo il simpatico siparietto di cui si è reso protagonista l’attuale numero 16 nerazzurro sul proprio account di riferimento, confermando quindi le splendide notizie arrivate in precedenza da Appiano.

Allontanate via, dunque, le voci che vedevano l’Inter costretta a dover fare a meno di Frattesi per un altro po’ di tempo, col centrocampista che sarà regolarmente a disposizione di Simone Inzaghi per l’impegno valido per la 27esima giornata del campionato di Serie A, appuntamento in cui il ragazzo cresciuto nei settori giovanili di Lazio e Roma partirà ancora una volta dalla panchina, come quasi sempre sta accadendo in questa stagione. 6, in totale, le reti collezionate da Frattesi da quando in nerazzurro, impreziosite inoltre da 5 assist.