Clamoroso: nuovo tentativo per Dybala all’Inter

L’argentino in un momento di forma strepitoso, ne dà conferma la tripletta messa a segno una settimana fa esatta in campionato

Roma 3-2 Torino. È questo quel che recitava il maxischermo dello stadio ‘Olimpico’ soltanto una settimana fa, quando ad aver steso la formazione guidata da Ivan Juric ci ha pensato Paulo Dybala con una pesantissima tripletta (la sua prima da quando a difesa dei colori giallorossi) che è valsa tre punti in favore del club capitolino.

Ammontano già a 12 le reti realizzate in stagione dell’argentino, 11 di queste in campionato. 6, invece, gli assist messi a registro dal classe ’93, che soltanto un anno e mezzo fa è stato letteralmente ad un passo dall’approdo all’Inter, poi sfumato per via della volontà nerazzurra nel voler riprendere Romelu Lukaku (ora in coppia proprio con l’ex Juve nell’undici titolare di De Rossi).

Legato alla Roma da un accordo valido sino a giugno 2025, e perciò in scadenza tra poco più di un anno, il 30enne originario di Laguna Larga potrebbe anche finire per essere proposto tramite agenti in estate al club meneghino. Non impossibile, infatti, una telefonata dei rappresentanti dell’argentino all’indirizzo di Beppe Marotta, dirigente che accoglierebbe ben volentieri il suo vecchio, ma pur sempre attuale, ‘beniamino’.

Rinnovo Dybala in stand-by: gli agenti possono riprovarci con l’Inter, operazione complicatissima

La Roma e Paulo Dybala non hanno ancora raggiunto alcun accordo per il prolungamento di contratto del classe ’93, nome che a partire dalla prossima estate potrebbe finire per spuntare da punto e accapo sul tavolo situato dalle parti di ‘Viale della Liberazione’.

Nel contratto siglato tra l’ex Juve e il club capitolino nell’estate del 2022 è presente una clausola rescissoria da 13 milioni, valida in questo caso soltanto per l’estero e che si attiverà a partire dal mese di luglio. Per i club italiani, invece, la cifra della clausola sale a 20 milioni di euro. In tutto questo, i giallorossi hanno la possibilità di mettere fine a questa clausola incrementando l’attuale ingaggio del proprio numero 21 dai 3,8 milioni ai 6 milioni di euro. Da sapere, inoltre, che nell’accordo siglato tra le due parti è presente un’opzione in grado di estendere la durata del contratto di Paulo Dybala di un altro anno.

Ad ogni modo, è cosa alquanto proibitiva (per non dire impossibile) vedere il 30enne di Laguna Larga finire per dire addio al club capitolino per accasarsi alla formazione di Simone Inzaghi, pronta ad accogliere nuove pedine offensive in estate; Su tutti Mehdi Taremi, che passerà dal Porto al club meneghino a mezzo di un biennale con opzione da 3 milioni di euro a stagione.