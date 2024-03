Di Gregorio per il dopo Sommer: il ‘due per uno’ dell’Inter

Due anni fa il Monza ha fatto un vero e proprio affare riscattando il portiere per appena 4 milioni di euro. Su di lui anche Juventus e club inglesi

Negli ultimi giorni è tornato ‘caldo’ il nome di Di Gregorio per il post Sommer. La presenza di Handanovic, ora al lavoro come osservatore dell’Inter (con focus sui portieri), a Monza-Roma di sabato scorso ha ridato forza alla candidatura del ventiseienne milanese per l’eredità del numero uno svizzero, il cui contratto col club di Zhang scadrà fra due stagioni.

Di Gregorio è cresciuto nel settore giovanile dell’Inter, dalla quale si è definitivamente separato a giugno 2022. Il Monza fu obbligato a riscattarlo per circa 4 milioni, poiché era riuscito a conquistare la storica promozione in Serie A. A conti fatti, Galliani e soci hanno fatto un affare dato che adesso vale almeno cinque volte la cifra spesa nemmeno due anni fa. Se non di più, considerato che sul classe ’97 risultano esserci anche dei club inglesi. Oltre che la Juventus, che si sta muovendo per il dopo Szczesny nonostante il polacco abbia ancora un altro anno di contratto.

A Tv Play, l’agente di Di Gregorio ha allontanato l’ipotesi Inter dicendo, in sostanza, che è fuori portata, tuttavia ha anche svelato di aver incontrato la dirigenza interista a fine 2023. Il portiere è cresciuto moltissimo nelle ultime stagioni ed è uno dei migliori del campionato anche nel gioco con i piedi, per questo è un profilo da tenere in forte considerazione pure per l’Inter in un futuro prossimo.

I rapporti col Monza sono eccellenti, tanto che alcune indiscrezioni abbozzano già un’idea di operazione: per abbassare l’esborso economico, l’Inter potrebbe offrire il cartellino di Oristanio e il nuovo prestito di Carboni.

Da Audero a Di Gregorio: le ultime sul portiere

Sommer è comunque destinato ad essere il portiere titolare per almeno un’altra stagione, con il club che – come raccolto da Interlive.it – è intenzionato a fare un tentativo per la conferma di Audero come vice dell’ex Bayern Monaco.

L’Inter proverà a strappare un nuovo prestito del portiere sbarcato in estate a titolo temporaneo con obbligo condizionato fissato a 7 milioni. La Sampdoria potrebbe aprire a un ulteriore prestito dato che così si libererebbe nuovamente del suo oneroso (poco meno di 2 milioni lordi) stipendio. Ovvio che decisivo sarà anche il parere dello stesso Audero.

Qualora non riuscisse nell’intento, l’Inter andrebbe su un giocatore con il potenziale per diventare poi il titolare della porta. Nel mirino, oltre a Di Gregorio il quale però dovrebbe accettare un anno da ‘secondo’ di Sommer, c’è ancora il brasiliano Bento dell’Athletico Paranaense, senza dimenticare il ventenne belga Leysen seguito anch’egli dal vivo da Handanovic.