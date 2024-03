DIRETTA Serie A, Inter-Genoa: segui la cronaca LIVE del match

L’Inter di Simone Inzaghi sfida il Genoa di Gilardino nella 27esima giornata di Serie A. Segui la cronaca Live del match in Diretta

L’Inter ospita il Genoa allo stadio Giuseppe Meazza nel posticipo del lunedì che chiude la ventisettesima giornata del campionato di Serie A, ottavo turno del girone di ritorno. Una sfida tra due squadre che attraversano un ottimo periodo di forma che sarà diretta dall’arbitro Ayroldi della sezione di Molfetta.

Da un lato i nerazzurri di Simone Inzaghi, privi dello squalificato Bastoni, sono reduci dalla netta vittoria sull’Atalanta nel recupero di mercoledì scorso che ha portato a undici la striscia di vittorie consecutive nel 2024 contando anche la Supercoppa Italiana e la Champions League. Una serie iniziata lo scorso 6 gennaio contro il Verona, proprio dopo il pareggio ottenuto in trasferta contro i liguri: ora servono altri tre punti per avvicinarsi allo scudetto della seconda stella. Dall’altro lato i rossoblù di Alberto Gilardino, che a loro volta vengono dalla vittoria sull’Udinese, sognano il colpaccio in casa della capolista per vedere sempre più da vicino il traguardo della aritmetica salvezza. La gara sarà trasmessa in tv su Sky Sport, ma anche in streaming su tablet e smartphone sulla app di Dazn. All’andata, come detto, finì in parità con il risultato di 1-1 grazie ai gol messi a segno da Arnautovic e dall’ormai ex Dragusin. Interlive.it vi offre il match di San Siro live in tempo reale.