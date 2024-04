Colpaccio Inter: scoop Barella, il nome lo ha svelato lui

Il centrocampista aveva svelato in anticipo la mossa della dirigenza nerazzurra durante il matrimonio di Bastoni, ecco di cosa si è trattato lo scorso anno

Con la conquista anticipata dello Scudetto in questa stagione, l’Inter ha gettato una base solida da cui ripartire il prossimo anno per proteggere quanto maturato finora ed ambire a traguardi ulteriori anche sotto il cielo europeo. Di fatto questo rappresenta un assist per la dirigenza che avrà tempo di programmare e limare tutte le operazioni di mercato su cui c’è ancora da lavorare, oltre a quelle pressoché certe in entrata di Medhi Taremi e Piotr Zielinski.

Nel reparto difensivo non dovrebbero esser compiuti grossi mutamenti mentre restano da sciogliere alcune riserve sulla situazione secondo portiere nonché erede futuro di Yann Sommer, passando poi alla questione permanenza di Denzel Dumfries. In questo mare di nomi, anche Nicolò Barella avrebbe avuto il suo ruolo. Non per portare all’Inter qualcuno di nuovo, almeno non nella prossima sessione estiva.

Il centrocampista ha fatto più che altro da tramite verbale per una delle operazioni di gran lunga più remunerative dell’Inter dello scorso anno, sia sotto il profilo economico che prestazionale in questa stagione. Ma scendiamo nel dettaglio. Il cantante Eddy Veerus, cantante dal cuore nerazzurro, aveva partecipato lo scorso anno assieme a tante altre personalità nonché tutti i calciatori dell’Inter presenti in rosa in quel frangente temporale al matrimonio di un’altra punta di diamante del gruppo di Simone Inzaghi, ovvero Alessandro Bastoni. E proprio in quello scenario ricco di felicità per l’avvenimento, qualcosa di inconsueto è avvenuto agli occhi dei presenti.

Barella aveva svelato tutto durante il matrimonio: “Thuram all’Inter”

Con un curioso quanto simpatico post-omaggio alla vittoria dello Scudetto, il cantante ha svelato come in quella circostanza l’amico Barella abbia lanciato una frecciata incredibilmente importante per quel che sarebbe stato di lì a poco un acquisto sensazionale tra le file nerazzurre.

“Ricordo come se fosse ieri quello che è successo al matrimonio di Bastoni. A un certo punto si avvicina Barella e rivela a tutti che ha uno scoop: l’Inter ha preso Thuram“, si legge nel tweet su X. “Chi l’avrebbe mai detto che sarebbe andata così?” ha poi aggiunto Veerus.

E in effetti, seguendo alla lettera lo stupore delle sue parole, in pochi si sarebbero aspettati un’esplosione tanto grande da parte del centravanti francese ex Borussia Monchengladbach fortemente voluto da Giuseppe Marotta e Piero Ausilio. Che sia soltanto la prima di tante stagioni fruttuose con indosso la maglia dell’Inter.