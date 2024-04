Salta tutto, Inter gelata: “Sogno la Premier”

Marotta e Ausilio rischiano di dover cambiare i propri piani per l’attacco. Nuova dichiarazione a sorpresa sul futuro

L’Inter cambierà qualcosina anche all’interno del proprio reparto avanzato in vista della prossima stagione, settore in cui figurano quest’oggi anche i nomi di Marko Arnautovic e Alexis Sanchez, con quest’ultimo chiamato all’addio nell’arco della prossima estate.

Sarà infatti l’attaccante cileno a far posto a Mehdi Taremi, calciatore atteso a titolo gratuito a Milano a inizio luglio. L’intenzione dei nerazzurri è poi quella di provare a disfarsi anche dell’ex Bologna, approdato ad Appiano nella passata estate per ben 10 milioni di euro e autore di una pessima stagione, naturalmente qualora si creino i giusti presupposti.

Non solo, Marotta e Ausilio proveranno a mettere nelle mani di Simone Inzaghi anche una seconda punta in grado di saltar l’uomo e di concedere un po’ di riposo di tanto in tanto al Capitano Lautaro Martinez. Quello di Albert Gudmundsson il nome che piace più di tutti in casa nerazzurra per l’attacco.

Il fantasista di attuale proprietà del Genoa ha già messo a registro 15 reti e 4 assist in stagione, tanto da essere finito non soltanto sul taccuino dell’Inter ma anche sotto il tiro della Juventus. A giocare a sfavore delle big italiane in primis la valutazione sui 35-40 milioni di euro raggiunta in questi ultimi mesi dal classe ’97, ma anche la volontà nutrita dal diretto interessato, quella di prendere un volo con destinazione Premier nel futuro imminente. A confermarlo le dichiarazioni rilasciate nelle scorse ore dall’ex AZ Alkmaar.

Gudmundsson: “Ho sempre sognato di giocare ai massimi livelli, voglio la Premier”

Albert Gudmundsson, attaccante di attuale proprietà del Genoa che tanto piace a Inter e Juventus, si è raccontato in un’intervista concessa al ‘Telegraph’, in cui ha avuto anche tempo e modo di soffermarsi sul proprio futuro. Queste, in tal senso, le parole uscite dalla bocca del classe ’97, intenzionato a mettere piede in Inghilterra il prima possibile:

“Qui a Genova mi trovo bene, sono ancora sotto contratto ed è per questo che finirò la stagione per poi vedere cosa accadrà in estate. Sul futuro? Ho sempre sognato di giocare ai massimi livelli, questa è sempre stata la mia ambizione” – ha spiegato. “Fin da quando ero bambino il mio desiderio era quello di giocare in Premier League, quindi è qualcosa che voglio assolutamente provare” – ha concluso l’attuale numero 11 del Grifone, legato a questi colori da un accordo valido sino a giugno 2027.