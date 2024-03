Inter-Genoa non è finita: multa a Lautaro e attacco alla Curva

Comminata una diffida con sanzione pecuniaria a Lautaro per la simulazione occorsa in Inter-Genoa, poi non si fermano le proteste fra tifosi e ultras sugli episodi extra-calcistici

Il posticipo del campionato di Serie A giocato sul terreno di gioco di San Siro fra Inter e Genoa ha fatto sobbalzare per un attimo l’ambiente nerazzurro, vista l’evidente difficoltà della gara contro una squadra rodata e in gran forma. Ad aver deciso le sorti sono stati soprattutto episodi ben distinti, al netto di una direzione arbitrale controversa e già presa in esame da parte degli organi competenti della Federazione.

Fra i tanti episodi occorsi nei novanta minuti, anche il centravanti argentino e capitano nerazzurro Lautaro Martinez non è stato esente da colpe. Almeno per quanto ravvisato dallo stesso direttore di gara Ayroldi di Molfetta. Secondo una prima ricostruzione dei fatti il calciatore avrebbe infatti simulato l’intervento falloso di un difensore avversario all’interno dell’area di rigore difesa dal Genoa, lasciandosi cadere sul terreno di gioco e subendo un cartellino giallo privo di esitazioni.

Tale decisione, evidentemente sbagliata, ha inevitabilmente messo in moto la macchina del Giudice Sportivo di stanza che settimanalmente erige la lista di sanzioni da somministrare in via ufficiale ai rei di comportamenti antisportivi. Per Lautaro Martinez è scattata automaticamente la diffida e dunque dovrà fare attenzione già dal prossimo impegno di campionato contro il Bologna, onde evitare che possa essere squalificato per un turno causa somma di cartellini gialli. A questo si aggiunge anche una sanzione pecuniaria da 2 mila euro.

Non solo Lautaro, tensioni anche in Curva Nord per la protesta

Poco prima del fischio d’inizio della sfida, poi, alcuni eventi lontani dai fatti di gioco hanno scatenato una reazione improvvisa – di stampo mediatico – da parte dei rappresentanti della Curva Nord dell’Inter.

Questi ultimi avevano infatti intimato ai tifosi di casa di temporeggiare nella presa delle proprie sedute nei vari settori sottostanti il medesimo settore dell’impianto di San Siro, in segno di protesta. Stando a quanto raccontato da alcuni tifosi presenti sulla scena, ci sarebbe stato un blocco forzato che impediva l’accesso diretto alle rispettive postazioni.

Qualcosa che non è stato preso di buon occhio da parte di quanti non condividevano le motivazioni di protesta della Curva. A ciò è comunque seguita una spiegazione logica da parte dei rappresentanti ultras, soprattutto con l’intenzione di screditare ogni atto volto a ledere l’immagine dei tifosi più calorosi da parte dei servizi di stampa: “Non c’è stata prepotenza, non c’è stata violenza. Basta condannare i tifosi a prescindere. Si pensi piuttosto a difendere l’immagine che rappresentiamo”, si legge nel comunicato.