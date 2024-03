Il ‘ritorno’ di Vecino: operazione clamorosa

Il centrocampista uruguagio, apparso in grande spolvero nelle ultime uscite, può dire addio alla Lazio dopo due sole stagioni. Svelato l’assurdo scenario di mercato

A differenza di quanto accaduto nelle scorse uscite, con l’ex Inter subentrato soltanto a gara in corso, Matias Vecino si è impadronito di una maglia da titolare durante l’ultimo match di campionato a cui ha preso parte la Lazio, quello col Milan, fornendo tra l’altro un’ottima prova.

Pur non avendo trovato la via del gol o dell’assist nei 78′ giocati contro la formazione di Stefano Pioli, cosa in verità accaduta contro il Cagliari (col classe ’91 abile nel servire splendidamente Felipe Anderson), l’attuale numero 5 biancoceleste è stato in grado di mettersi in mostra con un’ottima serie di giocate durante la gara disputata lo scorso venerdì sera contro i rossoneri. La prestazione confezionata dall’uruguagio nella splendida cornice di pubblico dell’Olimpico’, naturalmente, non è passata inosservata dinanzi agli occhi di tutti gli addetti ai lavori, Cristiano Giuntoli incluso.

Il Direttore Sportivo bianconero, che già dai tempi in cui indossava le vesti di dirigente del Napoli nutriva un particolare debole calcistico nei confronti dell’ex Inter, considera infatti Matias Vecino una delle migliori opportunità presenti sul mercato, a cominciare già dalla prossima finestra estiva. A confermarlo l’indiscrezione spuntata fuori nelle scorse ore.

La Juventus pensa a Vecino per la propria mediana: l’ex Inter può approdare a Torino in estate

È tutto vero, la formazione di Massimiliano Allegri ha posto sul proprio taccuino il nome di Matias Vecino, centrocampista legato alla Lazio da un accordo valido sino a giugno 2025.

A darne nota è ‘Sport Mediaset’, fonte che riferisce di come i bianconeri abbiano mostrato interesse non soltanto nei confronti di Felipe Anderson in casa Lazio, in scadenza a giugno, ma anche all’indirizzo dell’ex Inter (con all’attivo 3 reti e 1 assist in questa prima parte di campionato). Un’idea di mercato, questa, che si deve all’ultimo anno di contratto che rimane al centrocampista uruguagio col club biancoceleste. I bianconeri quindi, nel caso in cui decidessero di spingere realmente sull’acceleratore per Vecino, avrebbero la possibilità di appropriarsi del classe ’91 a cifre irrisorie.

La ‘Vecchia Signora’ (orfana di Paul Pogba per i prossimi quattro anni e che ritroverà Fagioli soltanto nella parte finale di stagione) studia nel frattempo il piano per trattenere Adrien Rabiot almeno per un altro anno, legato a sua volta ai bianconeri da un contratto che scadrà nel prossimo giugno. A poter risultare decisiva nelle sorti di questa trattativa anche l’eventuale permanenza di Massimiliano Allegri alla guida tecnica della Juventus, sotto contratto fino al 2025.