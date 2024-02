Anche Rabiot all’Inter? Assist per la firma sul contratto

Il centrocampista francese legato alla Juventus da un accordo che scadrà soltanto nel prossimo giugno, ecco cosa filtra sul futuro

Orfana di Adrien Rabiot, costretto al cambio al 29′ di gioco, la Juventus è riuscita a regalarsi ugualmente tre preziosi punti in chiave Champions nello scorso weekend di campionato. Ad aver permesso ai bianconeri di avere la meglio sul Frosinone la doppietta realizzata da Dusan Vlahovic nella prima mezz’ora di gara e la rete confezionata da Daniele Rugani negli ultimissimi istanti di gara.

A costringere il centrocampista francese ad abbandonare in anticipo il terreno di gioco una lussazione al dito del piede che terrà l’ex Psg ai box per un altro po’ di tempo, col rischio che il classe ’95 torni a disposizione del tecnico Massimiliano Allegri soltanto dopo la sosta per le nazionali. Quella col Frosinone ha rappresentato per Rabiot la 200esima presenza collezionata al fianco della ‘Vecchia Signora’. “Spero di vincere tanti altri scudetti con questa maglia“. Queste le dichiarazioni rilasciate dal numero 25 bianconero dinanzi ai canali ufficiali del club, chiaro segnale lanciato da parte del francese in vista del rinnovo.

L’accordo siglato soltanto nella passata estate tra Rabiot e la Juventus scadrà infatti nel prossimo giugno, a rischio e pericolo dei bianconeri. Un discorso, questo, che verosimilmente verrà reimpostato verso primavera. Decisiva, in tal senso, anche l’eventuale permanenza del tecnico livornese alla guida della ‘Vecchia Signora’, società alla quale l’ex allenatore del Milan è legato da un accordo valido sino a giugno 2025.

Rabiot, rinnovo ancora possibile con la Juve: decisiva la permanenza di Allegri

Adrien Rabiot, centrocampista recentemente accostato anche all’Inter (società che a sua volta non considera il francese come una priorità), potrebbe finire per estendere nei prossimi mesi la durata del proprio accordo con la Juventus.

Coinvolto, per forza di cose, nella questione anche Massimiliano Allegri, tecnico il cui futuro resta ancora da decifrare del tutto. L’allenatore livornese considera l’ex Psg uno dei veri punti di forza del proprio undici titolare, ragion per cui un eventuale addio a fine stagione da parte dell’ex allenatore del Milan potrebbe spingere anche lo stesso Rabiot a lasciare Torino. Diverso, invece, in caso di permanenza di Allegri alla guida tecnica della ‘Vecchia Signora’. Questo lo scenario che potrebbe spingere il classe ’95 verso il rinnovo coi bianconeri.

Chi o che cosa potrebbe portare Rabiot all’addio in estate? Non soltanto il cospicuo ingaggio da 7 milioni di euro a stagione attualmente percepiti dall’attuale numero 25 bianconero ma anche le innumerevoli sirene estere provenienti, in questo caso, dalla Premier League.