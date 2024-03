Svolta Inter, ci siamo: accordo da 150 milioni di euro

Operazione giunta ormai alle fasi finali, attesa l’ufficialità a breve. Nerazzurri pronti ad accogliere un nuovo membro in famiglia

“Dove alleno io aumentano i ricavi, calano le perdite e si vincono i trofei”. Aveva parlato così il tecnico Simone Inzaghi in una conferenza stampa tenutasi a settembre 2022 suscitando, va detto, qualche risata a livello generale e, invece, tutto si può dire tranne che il tecnico piacentino non abbia avuto ragione.

Negli ultimi anni due e mezzo, infatti, l’Inter ha alzato al cielo 2 Coppe Italia e 3 Supercoppe Italiane raggiungendo, peraltro, anche una storica finale di Champions League. Traguardi, questi, che hanno permesso ai nerazzurri di risollevarsi non soltanto a livello di risultati, ma anche sotto l’aspetto economico.

Il club meneghino, alle prese col debito da restituire in favore di Oaktree, è finito per far registrare numerosi incassi negli ultimi anni (a testimoniarlo anche i 100 milioni di euro entrati nelle tasche di Zhang dopo il cammino europeo compiuto da Lautaro e compagni nella passata annata). Un percorso, questo, che ha permesso all’Inter di tornare a mettersi in grossissima evidenza anche in Europa.

Oggigiorno, dell’Inter si parla un gran bene non soltanto in Italia, ma in tutto il mondo (e non potrebbe essere altrimenti visto che la formazione di Inzaghi vanta al momento l’attacco più prolifico e la miglior difesa nei topo 5 campionati europei).

La notizia ancor più bella, però, è che probabilmente si è soltanto all’inizio di questo percorso. Questa, di fatto, è una squadra che è stata costruita quasi totalmente a parametro zero e che, grazie ai traguardi raggiunti negli ultimi anni, è tornata ad attirare l’attenzione delle più grandi multinazionali, pronte a investire in questo progetto. Tra queste anche Betsson, pronta a garantire ai nerazzurri un nuovo accordo da urlo.

150 milioni in cinque anni: Inter, addio a Paramount+ dal prossimo anno e dentro Betsson

L’Inter ha finalmente completato la propria ricerca per il suo nuovo sponsor. I nerazzurri, a partire dalla prossima stagione, diranno infatti addio a Paramount+ accogliendo al suo posto Betsson, società svedese di scommesse – con sede legale a Malta – che avrà Francesco Totti come testimonial per il lancio in Italia.

Siamo ormai giunti alla fasi finali di questa trattativa, con l’Inter pronta a intascare 30 milioni di euro a stagione per i prossimi cinque anni (per un totale di 150 milioni). Battuta, quindi, anche la concorrenza di Qatar Airways, con l’ufficialità di questo nuovo affare attesa a breve. Da capire quale sarà, a partire dalla prossima stagione, la scritta che comparirà al centro della maglia nerazzurra (se Betsson o Betsson.Sport). Club meneghino che deve, dunque, ancora definire la situazione legata al Decreto dignità, visto e considerato che oggigiorno, perlomeno in Italia, non è consentito stringere partnership legate al mondo delle scommesse.