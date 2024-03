Zhang resta al timone dell’Inter: tutto pronto per il primo ‘colpo’

Vicino l’accordo per la proroga della scadenza del prestito con Oaktree, con scadenza fissata a maggio. La mossa dell’imprenditore cinese per proseguire il proprio cammino coi nerazzurri

Steven Zhang vuole solo l’Inter. Chiaro il segnale lanciato da parte dell’azionista asiatico, al timone societario del club meneghino dall’ottobre del 2018 e in grado di collezionare sei importanti trofei da quando atterrato a Milano.

1 Scudetto, 2 Coppe Italia e 3 Supercoppe Italiane, questi gli importanti traguardi raggiunti dai nerazzurri con Zhang a capo della dirigenza Inter, presidente che all’epoca del 2021 ha ricevuto un prestito da 275 milioni di euro da Oaktree, importante fondo americano che ha fissato come scadenza del debito maggio 2024. Ora, con tanto di interessi maturati, Zhang deve restituire circa 350 milioni a questa stessa società statunitense. Una situazione, questa, che negli ultimi mesi ha spinto in molti a pensare a un’eventuale uscita dell’imprenditore 32enne dalla dirigenza interista. In realtà, però, le cose stanno in tutt’altro modo.

Secondo alcune indiscrezioni provenienti da ambienti finanziari di natura estera, recentemente riportate dal portale ‘Bloomberg’, Zhang ha in mente di prolungare la scadenza del prestito, tanto da essere vicino a un accordo con l’altra parte coinvolta, che a quel punto consentirebbe alla formazione vicecampione d’Europa in carica di portare a termine un nuovo ed importante affare di mercato, quello del rinnovo di contratto di Simone Inzaghi.

Il piano del patron nerazzurro, come emerso fuori negli scorsi giorni, è quello di restituire ancor prima del 20 maggio soltanto la parte degli interessi maturati (pari a circa 100 milioni) così da poter ottenere un manifesto di rinnovata fiducia da parte di Oaktree. Chiaro che, in quel caso, la cifra finirebbe per avvicinarsi ai 400 milioni di euro. Zhang, che sta comunque dimostrando di tenere particolarmente a cuore il progetto Inter, è ben conscio di quello che sta facendo ed è per questo che ha già in mente di proseguire il suo cammino in nerazzurro col tecnico piacentino al proprio fianco.

Zhang verso la permanenza all’Inter, il primo ‘colpo’ sarà il rinnovo di Inzaghi

Le strade di Simone Inzaghi e quella dell’Inter si sono incrociate per la prima volta nel giugno del 2021, periodo in cui il tecnico piacentino ha siglato il suo primo accordo col club meneghino. Cinque, in totale, i successi collezionati dall’ex allenatore biancoceleste al fianco dei nerazzurri, tutti e cinque con Steven Zhang al timone societario del club.

L’ultimo accordo siglato tra le due parti risale allo scorso settembre, momento in cui la dirigenza interista ha rinnovato la propria fiducia al tecnico piacentino sino a giugno 2025. Impressionante il rullino di marcia tenuto da Lautaro e compagni in questi ultimi mesi, coi nerazzurri capaci di raggiungere la finale di Champions, persa poi sul più bello, e di ‘ammazzare’ con mesi e mesi d’anticipo il campionato di Serie A in formato 2023-24, tra l’altro esprimendo un calcio a dir poco invidiabile.

C’è indubbiamente l’impronta di Simone Inzaghi in tutto questo. Non a caso, la priorità dell’Inter era e resta quella del rinnovo di contratto (fino a giugno 2027) dell’ex allenatore biancoceleste, uno scenario questo che può tramutarsi in realtà soltanto nel momento in cui Steven Zhang dovesse ottenere una volta per tutte il tanto atteso sì da parte di Oaktree.