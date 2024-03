Zirkzee all’Inter, l’annuncio esplosivo prima di Bologna-Inter

L’attaccante olandese sta trascinando il Bologna di Motta che domani al ‘Dall’Ara’ sfiderà l’Inter di Simone Inzaghi. Lo vuole mezza Europa

Zirkzee è una delle grandi rivelazioni della Serie A di quest’anno. A suon di gol (11), assist (6) e prestazioni straordinarie, l’olandese sta trascinando il Bologna di Thiago Motta quarto in classifica e avversario domani pomeriggio al ‘Dall’Ara’ proprio dell’Inter di Inzaghi.

Il classe 2001 fa gola a mezza Europa, compresa la stessa Inter anche se appare difficile per i nerazzurri, come per le altre big italiane competere con le società straniere. Senza dimenticare che il Bayern Monaco potrebbe riprenderselo per 40 milioni, anzi per appena 20 stando alle indiscrezioni della ‘Bild’.

Il ventiduenne di Schiedam ha davvero stregato tutti, incluso l’ex patron e presidente nerazzurro Massimo Moratti: “Gioca con una semplicità, come un grande coi bambini – le sue parole nell’intervista a Gian Luca Rossi di Telelombardia – Detta il tempo a tutta la squadra e poi ha una facilità di movimento in campo: lo trovo davvero un giocatore fantastico. Chi prenderei sul mercato? Sarebbe scontato dire Mbappe, che è eccezionale: ma sarebbe impossibile. Andrei volentieri a vedere una partita se ci fosse in campo Zirkzee…”.

Moratti: “Ecco i meriti di Inzaghi”. Rinnovo con l’Inter fino al 2027

Moratti ha poi risposto su Inzaghi, per la precisione sul parallelo tra il tecnico piacentino e Roberto Mancini, l’allenatore che gli regalò il primo Scudetto da presidente dell’Inter.

“Caratterialmente sono diversi – ha subito precisato – Mancini era di un’emotività notevole, bisognava stargli vicino. E a me piaceva condividere le sue ansie. Gli sono molto grato perché ci fece fare il salto di qualità. Per quanto riguarda Inzaghi, sicuramente ha delle grandissime doti. È stato bravo a scegliere i calciatori giusti, mettendo a posto la difesa. Ha un grandissimo merito per questa stagione, oltre a un centrocampo di assoluto spessore…”.

Nonostante l’interesse dalla Premier, Inzaghi prolungherà il suo contratto con l’Inter in scadenza a giugno 2025. Accordo e firma dovrebbero arrivare a fine stagione, o quantomeno a Scudetto acquisito. Il mister nerazzurro dovrebbe legarsi al club di Steven Zhang fino al 2027, vedendo salire il suo ingaggio a circa 7 milioni di euro a stagione. Oltre a Inzaghi, Marotta conta di ‘blindare’ pure Lautaro e Nicolò Barella. Entrambi con un nuovo accordo fino a giugno 2029.