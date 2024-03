Affare a sorpresa col Bologna: lo ‘chiude’ Dumfries

L’Inter torna a pensare a questo nome per la propria corsia di destra, complice naturalmente il contratto in scadenza a giugno 2025 del laterale olandese ex Psv

Resta ancora da delineare il futuro di Denzel Dumfries, calciatore che dispone di poco più di un anno di contratto con l’Inter. I nerazzurri hanno accolto il classe ’96 nell’estate del 2021 per circa 12 milioni di euro blindandolo, successivamente, sino a giugno 2025.

È stato il tecnico Simone Inzaghi a bloccare nella passata estate la cessione del laterale olandese, individuato da Marotta e Ausilio per fare cassa. La volontà dell’Inter, dopo lo splendido avvio di stagione dell’ex Psv, è stata quella di offrire il rinnovo di contratto al proprio numero 2, finito a quel punto per richiedere un adeguamento fin troppo alto a detta della dirigenza di ‘Viale della Liberazione’ e così, a quel punto, il potenziale prolungamento di contratto del ragazzo è stato congelato.

Dumfries, tornato indietro sui propri passi, ha fatto presente all’Inter di essere disposto a proseguire il proprio percorso in nerazzurro anche a richieste inferiori e, nonostante questo, ad oggi non vi è ancora da segnalare nulla in merito. La decisione definitiva verrà presa soltanto nei prossimi mesi e quindi entro il termine di questa stagione.

L’esterno 27enne, con all’attivo 3 gol e 5 assist in stagione, potrebbe finire per estendere la durata del proprio accordo col club meneghino così come potrebbe, in alternativa, anche finire per separarsi dalla formazione di Simone Inzaghi in estate. Nel frattempo, chi di dovere ha già incominciato a guardarsi attorno ponendo, di fatto, qualche nome sul proprio taccuino. Da segnalare, oltre a quelli di Holm e Kayode, anche quello di Stefan Posch.

L’Inter pensa a Posch in caso d’addio di Dumfries in estate: servono 15 milioni

È quello di Stefan Posch il nome a cui è tornata a pensare l’Inter. Un nome, questo, segnalatovi già in passato da Interlive.it (che parlò così sul conto dell’ex Hoffenheim nell’aprile del 2023) e ora rilanciato da ‘Tuttosport’.

Il terzino destro di attuale proprietà del Bologna, pur non potendosi considerare oggigiorno un quinto di destra, piace molto alla dirigenza nerazzurra per duttilità, qualità tecniche e senso del gol. 6, di fatto, le reti realizzate dal classe ’97 nella passata stagione, la prima vissuta in Italia. Di 15 milioni di euro la valutazione che ne fa attualmente la formazione romagnola del proprio numero 3, con all’attivo 22 presenze e 2 assist in questa prima parte di campionato, con l’austriaco che sta continuando a rivelarsi un vero e proprio punto di forza dell’undici titolare di Thiago Motta, attesa quest’oggi dall’impegno contro gli stessi nerazzurri. L’Inter avrà, quindi, la possibilità di visionare dal vivo il proprio osservato speciale.