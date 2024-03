DIRETTA Serie A, Bologna-Inter: segui la cronaca LIVE del match

L’Inter di Simone Inzaghi sfida il Bologna di Thiago Motta nella 28esima giornata di Serie A. Segui la cronaca Live del match in Diretta

L’Inter fa visita al Bologna in Emilia in una gara valida come quarto anticipo della ventottesima giornata di Serie A, nono turno del girone di ritorno. Una sfida tra le due formazioni più in forma di tutto il campionato che sarà diretta dall’arbitro Pairetto della sezione di Nichelino.

Da una parte i nerazzurri di Simone Inzaghi, dopo il successo sul Genoa che ha portato a 15 i punti di vantaggio sulla Juve e 16 sul Milan, vogliono mettere un altro mattone per il ventesimo scudetto. L’obiettivo è quello di portare a dodici il numero di successi consecutivi nel 2024 – contando anche i due di Supercoppa Italiana – e prepararsi al meglio al ritorno degli ottavi di Champions League contro l’Atletico Madrid. Dall’altra parte i rossoblù del grande ex Thiago Motta, che dopo aver espugnato il campo dell’Atalanta sono arrivati a sei vittorie di fila, cercano altri tre punti per continuare a cullare il sogno quarto posto. La gara sarà trasmessa in tv, ma anche in streaming su tablet e smartphone solamente sulla app di Dazn. All’andata è finita con un pareggio per 2-2 con gli emiliani che hanno rimontato il doppio vantaggio firmato da Acerbi e Lautaro Martinez grazie al rigore di Orsolini e alla rete di Zirkzee, mentre in Coppa Italia i felsinei sono passati ai tempi supplementari. Interlive.it vi offre il match dello stadio Renato Dall’Ara in tempo reale.